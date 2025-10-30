العوينة: مقتل شاب طعناً بسكين والنيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/samu2015.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي على خلفية مقتل شاب طعناً بسكين على يد مجهولين بمنطقة العوينة.



وكانت النيابة أذنت برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة بدقة وإجراء التحاليل اللازمة.









ولا تزال التحريات الأمنية متواصلة للكشف عن هوية الجناة وإيقافهم في أقرب الآجال.

