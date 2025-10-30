Babnet   Latest update 09:01 Tunis

العوينة: مقتل شاب طعناً بسكين والنيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/samu2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي على خلفية مقتل شاب طعناً بسكين على يد مجهولين بمنطقة العوينة.

وكانت النيابة أذنت برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة بدقة وإجراء التحاليل اللازمة.



ولا تزال التحريات الأمنية متواصلة للكشف عن هوية الجناة وإيقافهم في أقرب الآجال.


