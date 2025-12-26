Babnet   Latest update 15:30 Tunis

السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694e9b3d809ec8.06464130_iljmfphqgekon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 15:24
      
شهدت منصة "إكس" تداولا واسعًا لقصة بطولية لأحد منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بعد أن اعترض بجسده سقوط أحد زوار المسجد الذي تعمد إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية.

وتداول مستخدمو المنصة صورة لرجل الأمن ريان العسيري وهو يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى إثر إصابته بعد تلقيه جسد الزائر أثناء سقوطه، في محاولة لإنقاذه والحد من تبعات الحادثة ومنع ارتطامه بالأرض.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف البطولي الذي قدمه رجل الأمن، مؤكدين أن ما قام به يعكس مستوى الجاهزية العالية والبذل الكبير من رجال الأمن العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي السياق، أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اتصالا هاتفيا برجل الأمن، واطمأن على حالته الصحية، مشيدا بما أبداه من شجاعة وتفان ويقظة عالية تعكس إخلاصه في أداء مهامه الأمنية.


وأكد أن ما قام به رجل الأمن يجسد القيم السامية التي يتحلى بها رجال الأمن كافة في خدمة الدين والوطن، وأن هذا التصرف البطولي لم يكن مجرد أداء للواجب الوظيفي، بل موقف إنساني نبيل يجسد أسمى معاني التضحية والفداء، ويعكس الجاهزية العالية والكفاءة المهنية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة داخل الحرم المكي.
