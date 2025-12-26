السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت

شهدت منصة "إكس" تداولا واسعًا لقصة بطولية لأحد منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بعد أن اعترض بجسده سقوط أحد زوار المسجد الذي تعمد إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية.



وتداول مستخدمو المنصة صورة لرجل الأمن ريان العسيري وهو يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى إثر إصابته بعد تلقيه جسد الزائر أثناء سقوطه، في محاولة لإنقاذه والحد من تبعات الحادثة ومنع ارتطامه بالأرض.



في موقف بطولي يُجسّد أسمى معاني الوفاء والشجاعة، قدّم رجل الأمن السعودي (ريان بن سعيد أبوفايده المغيدي العسيري) نموذجًا مشرّفًا لتفاني رجال الأمن السعوديين، وذلك أثناء أدائه لمهامه في الحرم المكي الشريف حين بادر بإنقاذ شخص حاول إيذاء نفسه بالقفز من الدور العلوي.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف البطولي الذي قدمه رجل الأمن، مؤكدين أن ما قام به يعكس مستوى الجاهزية العالية والبذل الكبير من رجال الأمن العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.وفي السياق، أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اتصالا هاتفيا برجل الأمن، واطمأن على حالته الصحية، مشيدا بما أبداه من شجاعة وتفان ويقظة عالية تعكس إخلاصه في أداء مهامه الأمنية.وأكد أن ما قام به رجل الأمن يجسد القيم السامية التي يتحلى بها رجال الأمن كافة في خدمة الدين والوطن، وأن هذا التصرف البطولي لم يكن مجرد أداء للواجب الوظيفي، بل موقف إنساني نبيل يجسد أسمى معاني التضحية والفداء، ويعكس الجاهزية العالية والكفاءة المهنية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة داخل الحرم المكي.