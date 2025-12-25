Babnet   Latest update 23:26 Tunis

مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي

أعلن الأمن العام السعودي، عن حادثة إقدام شخص على إلقاء نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، مشيرا إلى إصابة أحد رجال الأمن التابعين للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أثناء محاولة إنقاذه.

وقال بيان الأمن العام السعودي عبر منصة «X» مساء اليوم الخميس، إن «القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تباشر - في حينه - حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، وإصابة رجل أمن أثناء محاولة منعه من الارتطام بالأرض وقت سقوطه».



وأشار إلى نقل الشخص المصاب ورجل الأمن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الاجراءات النظامية.
