أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الخميس، على انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بسلك المدرّسين الباحثين التابعين للجامعات، وذلك بزيارة مركز الإيداع الراجع بالنظر إلى جامعة قرطاج .



واطّلع بلعيد، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي، على مدى جاهزية الموارد البشرية المكلّفة بمرافقة المترشّحين في هذه المرحلة، كما عاين الإجراءات التنظيمية المعتمدة الرامية إلى تيسير عملية الإيداع وتوفير أفضل الظروف للمترشّحين.





وأكّد خلال اتّصاله بعدد من المترشّحين، حرص الوزارة على متابعة مختلف مراحل تنظيم وإجراء مناظرة الانتداب، بما يكفل احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين.



وتحوّل الوزير ايضا إلى مقرّ جامعة قرطاج، أين اطّلع على تنظيم العمل الإداري بها وعلى عدد من الملفات المتّصلة بالحياة البيداغوجية والأنشطة الطلّابية بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر.



وفي شهر نوفمبر المنقضي اعلنت الوزارة عن قرار بفتح مناظرة لانتداب 1350 استاذا مساعدا للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في نحو 60 اختصاصا ومن أكثر الخطط المعروضة للتناظر اختصاص الاعلامية 232 خطة والمالية والمحاسبة (67) واللغة الانجليزية (54) والتصميم (81) والرياضيات (52 خطة).



وحدّدت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة من يوم الاثنين 8 ديسمبر إلى غاية الاثنين 22 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف النهار، وذلك على موقع خاص بالمناظرات مع وجوب ايداع المترشحين لملفاتهم بمقرات الجامعات بداية من اليوم الخميس 25 ديسمبر الى غاية يوم 9 جانفي 2026 .



عزيز





