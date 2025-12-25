Babnet   Latest update 23:26 Tunis

انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 23:26 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الخميس، على انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بسلك المدرّسين الباحثين التابعين للجامعات، وذلك بزيارة مركز الإيداع الراجع بالنظر إلى جامعة قرطاج .

واطّلع بلعيد، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي، على مدى جاهزية الموارد البشرية المكلّفة بمرافقة المترشّحين في هذه المرحلة، كما عاين الإجراءات التنظيمية المعتمدة الرامية إلى تيسير عملية الإيداع وتوفير أفضل الظروف للمترشّحين.

وأكّد خلال اتّصاله بعدد من المترشّحين، حرص الوزارة على متابعة مختلف مراحل تنظيم وإجراء مناظرة الانتداب، بما يكفل احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين.

وتحوّل الوزير ايضا إلى مقرّ جامعة قرطاج، أين اطّلع على تنظيم العمل الإداري بها وعلى عدد من الملفات المتّصلة بالحياة البيداغوجية والأنشطة الطلّابية بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

وفي شهر نوفمبر المنقضي اعلنت الوزارة عن قرار بفتح مناظرة لانتداب 1350 استاذا مساعدا للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في نحو 60 اختصاصا ومن أكثر الخطط المعروضة للتناظر اختصاص الاعلامية 232 خطة والمالية والمحاسبة (67) واللغة الانجليزية (54) والتصميم (81) والرياضيات (52 خطة).
 
وحدّدت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة من يوم الاثنين 8 ديسمبر إلى غاية الاثنين 22 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف النهار، وذلك على موقع خاص بالمناظرات مع وجوب ايداع المترشحين لملفاتهم بمقرات الجامعات بداية من اليوم الخميس 25 ديسمبر الى غاية يوم 9 جانفي 2026 .

عزيز
 

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320876

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-11
17°-10
17°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25464,7
  • (25/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (25/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026