أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"

تحت عنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"، تحتضن دار الثقافة علي الدوعاجي بحمام سوسة، اليوم الجمعة ندوة من تنظيم الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي.
وسيتم خلال هذه الندوة طرح موضوع تحديات السينما العربية في مواجهة العولمة من خلال نماذج سينمائية عربية فتحت آفاقا سينمائية جديدة برفضها لإعادة إنتاج "الدراما الخطية"، وأخرى قدمت سرديات قابلة للاستقبال الغربي.
و يسعى منظمو هذه الندوة "إلى مساءلة الديناميات الصناعية والجمالية والنقدية التي تحدد موقع السينما العربية داخل الفضاء العالمي، واستكشاف السُبل الكفيلة بتعزيز حضورها"، وذلك حسب ما ورد في الورقة التقديمية لهذا الحدث، وسيتم خلال هذه الندوة قراءة علاقة السينما العربية بالعولمة من خلال ثلاث زوايا، الأولى "إعادة التشكيل الصناعي للنماذج الاقتصادية والمنصات والتبعيات البنيوية"، والثانية "السيادة السردية والتمثيلات والنقد كقوة رمزية مضادة"، و الثالثة زاوية "الجمهور والوساطة والبيئات النقدية وتداول المخيّلات".

ومن بين النماذج التي ترتكز عليها القراءات المُدرجة في هذه الندوة، الفيلم المصري "المومياء" لشادي عبد السلام (1969) والفيلم السعودي "وجدة" لهيفاء منصور (2012)، و "كفرناحوم" للبنانية نادين لبكي (2018)، "الرجل الذي باع ظهره لكوثر بن هنية.

وتتنزل هذه الندوة في إطار فعاليات أيام القنطاوي السينمائية التي انطلقت يوم أمس الخميس 25 ديسمبر بعرض فلمي "أمل"، روائي قصير لرحمة بن جماعة، و "زريعتنا" وثائقي طويل لأنيس الأسود، وتتواصل فعاليات هذه الأيام إلى غاية 28 ديسمبر 2025، لتقدم لجمهور سوسة العديد من الأعمال التي تراوح بين الأفلام الروائية والوثائقية فضلا عن استفادة هواء السينما من عدد من الورشات التكوينية التي تنتظم على هامش المهرجان.
وضمن هذه التظاهرة، سيكون لمهنيي السينما والمهتمين بالقضايا السينمائية فرصة الالتقاء والتباحث حول "تداعيات الذكاء الاصطناعي على القطاع السمعي البصري" وذلك خلال المائدة المُستديرة التي ستنتظم يوم 27 ديسمبر ببلدية حمام سوسة.
وستشهد هذه الدورة عرض عدد من الأعمال السينمائية من بينها الفيلم القصير "إرث" ليوسف حندوس والفيلم الروائي الطويل "قلب حجر" لنضال شطا، اليوم 26 ديسمبر، وفيلم قصير بعنوان "بين نفسين" لزبير الجلاصي والفيلم الروائي الطويل، "نافورة" لسلمى بكار، يوم 27 ديسمبر، في حين سيشهد حفل الاختتام، يوم 28 ديسمبر، عرض فيلم "الطياب" لأنور الحوار.
