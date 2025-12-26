Babnet   Latest update 20:17 Tunis

بنزرت: المصادقة على ملفات استثمار خاص وبعث مشاريع

صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار ببنزرت خلال اجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، على عدد من الملفات  الدافعة للاستثمار الخاص وبعث المشاريع التي من شانها توفير مواطن شغل إضافية ورفع من جاذبية الجهة تنمويا واجتماعيا.

 وتعلّقت ملفات المشاريع المصادق عليها بمجموعة من المؤسسات الناشطة في مجال توزيع قوارير الغاز بعدد من مناطق الولاية وبمشاريع في القطاعين الصناعي والسياحي، فيما تم ارجاء النظر في عدد آخر من الملفات للجلسة الدورية المقبلة الى حين إتمام أصحابها عددا من الوثائق المطلوبة والملزمة في اطار التراتيب والإجراءات القانونية الواجبة.



  وفي اطار العمل على فض عدد من  الاشكاليات الإدارية والإجرائية والمالية ومزيد تدعيم نسق بعث المشاريع الخاصة بالجهة، وجّه أعضاء اللجنة ملف احدى المؤسسات الصناعية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل، والتي تواجه صعوبات المالية، للجهات المعنية قصد النظر في جدولة ديونها.
 كما تمت برمجة تنظيم جلسة عمل بحضور كافة المصالح ذات العلاقة للنظر في الإمكانيات المتاحة للمصادقة على دراسة المؤثرات البيئية لبعث مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث مختصة في تحويل وتصبير الخضر والغلال المعدة للتصدير.
وأبرز الكاتب العام للولاية، عبد اللطيف خميد، لدى إشرافه على الجلسة، الدور المحوري والهام للجنة الجهوية للإستثمار في مزيد إستقطاب راس المال ودفع الاستثمار الخاص والعمومي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها بكامل معتمديات الولاية، وترابطها الوثيق وطنيا في تطوير الاقتصاد الوطني عموما، وتحسين مناخ العمل والاستثمار في كل القطاعات دون إستثناء، والعمل على تحفيز روح المبادرة وبعث المشاريع الإستثمارية المربحة والهادفة لتفعيل دور ومكانة الجهة في المجال، وتحقيق التنمية الشاملة عموما مع الإلتزام التام بالتشريعات والنصوص القانونية الواجبة.
