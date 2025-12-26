تطاوين: تقدّم أشغال مشروع جلب المياه إلى منطقة قصر أولاد دباب بنسق حثيث بهدف إنهاء معاناة المتساكنين مع مطلع السنة المقبلة

تتقدم أشغال مشروع جلب المياه الصالحة للشرب من منطقة بئر عمير إلى قصر أولاد دبّاب من معتمدية تطاوين الجنوبية بنسق حثيث بهدف تزويد المتساكنين بمياه الشرب مع مطلع السنة المقبلة وإنهاء معانتهم مع انقطاع المياه المتواصل منذ نحو ثلاث سنوات، وفق عضو المجلس المحلي بتطاوين الجنوبية عمار النايلي.



وأوضح النايلي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المشروع يتمثّل في مدّ قناة مائية يتمّ عبرها ضخّ المياه من بئر بمنطقة بئر عمير بطاقة 5 لترات في الثانية، ويأتي استجابة لحاجة العائلات القاطنة بالمنطقة الملحّة لمياه الشرب نتيجة غياب التزود المنتظم بها.



ويشرف على تنفيذ المشروع كل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، والشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين، إلى جانب المجلس المحلي بتطاوين الجنوبية، حيث تولت المندوبية إعداد الدراسة الفنية، وانطلقت الأشغال فعليا خلال شهر أكتوبر الماضي، على أن يتولى كل طرف تنفيذ المهام الموكولة إليه كلّ في اختصاصه، وفق نفس المصدر.وبيّن أن شركة استغلال وتوزيع المياه ستتولى تركيب بعض المضخّات، في حين ستقوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتركيب حوالي 600 متر من القنوات، وإنجاز أشغال تنزيف القناة، مؤكّدا أنّ المجلس المحلي يتابع سير الأشغال التي تقدّمت بشكل ملحوظ، حيث ينتظر، وفق البرنامج المضبوط والدراسات والاجتماعات المنعقدة، أن تتزود عائلات قصر أولاد دباب بالماء الصالح للشرب بداية من غرّة جانفي المقبل، على أن تُستكمل كامل الأشغال في أجل أقصاه 31 ديسمبر الجاري، على حدّ قوله.وفي سياق متصل، أفاد النايلي بأنّ الجهود متواصلة لتنفيذ مشروع تزويد شامل للجهة بالماء الصالح للشرب والذي يندرج ضمن المخطط التنموي 2026-2030، بكلفة تقدّر بـ67 مليون دينار، علما أن الدراسة جاهزة وفي انتظار رصد الاعتمادات، لافتا إلى تعطل جملة من المشاريع التنموية الأخرى بالمنطقة، على غرار مشروع تهيئة طريق البليدة وتنوير الطريق الرئيسية، التي تُعد من المشاريع العاجلة نظرا لتكرر حوادث المرور بها.