Babnet   Latest update 23:13 Tunis

الشركة الجهوية للنّقل بباجة تعزز أسطولها ب 5 حافلات رفاهة جديدة في انتظار تسلم 10 عربات اخرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694efb9e597200.59683624_pnmhileoqfkjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 22:47 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تسلمت الشركة الجهوية للنّقل بباجة اليوم خمس (5) حافلات رفاهة جديدة بقيمة جملية تناهز 3,8مليون دينار في انتظار تسلم 10 حافلات جديدة أخرى ضمن استثماراتها الخاصة بعنوان سنة 2024 ،وفق ما أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن الحافلات الجديدة ستعزز أسطول النقل بين المدن للشركة في إطار تعزيز أسطولها وتطوير خدماتها .

ومن المنتظر أن تتسلم الشركة 18 حافلة مزدوجة من ضمن الصفقة العامة في إطار طلب العروض الدولي في بداية سنة 2026.

وتتنزل هذه الاقتناءات، وفق بلاغ الوزارة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي وحرص وزارة النقل على الاسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين وتتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.
يذكر أن شركات النقل بصفاقس و نابل و قفصة عززت مؤخرا أساطيلها من الحافلات باقتناء حافلات مكيفة للنقل بين المدن قارب عددها 14 حافلة جديدة بالاضافة إلى حافلات أخرى للنقل الحضري داخل هذه الولايات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320931

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-10
18°-11
17°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026