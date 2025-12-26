الشركة الجهوية للنّقل بباجة تعزز أسطولها ب 5 حافلات رفاهة جديدة في انتظار تسلم 10 عربات اخرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694efb9e597200.59683624_pnmhileoqfkjg.jpg width=100 align=left border=0>

تسلمت الشركة الجهوية للنّقل بباجة اليوم خمس (5) حافلات رفاهة جديدة بقيمة جملية تناهز 3,8مليون دينار في انتظار تسلم 10 حافلات جديدة أخرى ضمن استثماراتها الخاصة بعنوان سنة 2024 ،وفق ما أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة.



وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن الحافلات الجديدة ستعزز أسطول النقل بين المدن للشركة في إطار تعزيز أسطولها وتطوير خدماتها .





ومن المنتظر أن تتسلم الشركة 18 حافلة مزدوجة من ضمن الصفقة العامة في إطار طلب العروض الدولي في بداية سنة 2026.



وتتنزل هذه الاقتناءات، وفق بلاغ الوزارة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي وحرص وزارة النقل على الاسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين وتتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.

يذكر أن شركات النقل بصفاقس و نابل و قفصة عززت مؤخرا أساطيلها من الحافلات باقتناء حافلات مكيفة للنقل بين المدن قارب عددها 14 حافلة جديدة بالاضافة إلى حافلات أخرى للنقل الحضري داخل هذه الولايات. ومن المنتظر أن تتسلم الشركة 18 حافلة مزدوجة من ضمن الصفقة العامة في إطار طلب العروض الدولي في بداية سنة 2026.وتتنزل هذه الاقتناءات، وفق بلاغ الوزارة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي وحرص وزارة النقل على الاسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين وتتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.يذكر أن شركات النقل بصفاقس و نابل و قفصة عززت مؤخرا أساطيلها من الحافلات باقتناء حافلات مكيفة للنقل بين المدن قارب عددها 14 حافلة جديدة بالاضافة إلى حافلات أخرى للنقل الحضري داخل هذه الولايات.