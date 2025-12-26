Babnet   Latest update 23:20 Tunis

Maroc–Mali (1-1) : la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale attendra

La qualification de la sélection marocaine pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations a été reportée, après s’être contentée d’un match nul 1-1 lors d’une rencontre difficile disputée vendredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition continentale.

Sur la pelouse du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, la première période a été marquée par une forte pression des deux équipes, sans toutefois offrir de véritables occasions de but durant la majeure partie du jeu.



La sélection marocaine est parvenue à ouvrir le score grâce à Ibrahim D az, dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+5), sur penalty.


Une seconde période équilibrée conclue par un nul

En seconde période, la pression s’est poursuivie des deux côtés, et les tentatives de la sélection malienne ont été récompensées par un penalty à la 64e minute, transformé avec succès par Lassine Sinayoko, permettant au Mali d’égaliser.

l’issue de ce résultat, le Maroc conserve la tête du groupe avec quatre points, tandis que la sélection du Mali occupe la deuxième place avec deux points.

