Maroc–Mali (1-1) : la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale attendra

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694f089df409f4.16251328_nfimqojkghlep.jpg width=100 align=left border=0>

La qualification de la sélection marocaine pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations a été reportée, après s’être contentée d’un match nul 1-1 lors d’une rencontre difficile disputée vendredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition continentale.



Sur la pelouse du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, la première période a été marquée par une forte pression des deux équipes, sans toutefois offrir de véritables occasions de but durant la majeure partie du jeu.









La sélection marocaine est parvenue à ouvrir le score grâce à Ibrahim D az, dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+5), sur penalty.

إبراهيم دياز يفتتح التسجل للمنتخب المغربي من علامة الجزاء#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/NIUeOvNhA4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025



Une seconde période équilibrée conclue par un nul

En seconde période, la pression s’est poursuivie des deux côtés, et les tentatives de la sélection malienne ont été récompensées par un penalty à la 64e minute, transformé avec succès par Lassine Sinayoko, permettant au Mali d’égaliser.



l’issue de ce résultat, le Maroc conserve la tête du groupe avec quatre points, tandis que la sélection du Mali occupe la deuxième place avec deux points.



منتخب مالي يدرك التعادل من ركلة جزاء #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/F2piYUQXBu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025 La sélection marocaine est parvenue à ouvrir le score grâce à, dans le temps additionnel de la première mi-temps (), sur penalty.En seconde période, la pression s’est poursuivie des deux côtés, et les tentatives de la sélection malienne ont été récompensées par un penalty à la, transformé avec succès par, permettant au Mali d’égaliser.l’issue de ce résultat, le Maroc conserve la tête du groupe avec, tandis que la sélection du Mali occupe la deuxième place avec