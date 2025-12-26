نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"

وقال ترامب إن الضربة جاءت ردا على هجمات التنظيم الإرهابي ضد المسيحيين، متوعدا بمواصلة ملاحقة الإرهابيين، ومشيدا بدقة الجيش الأمريكي. وأضاف أن بلاده لن تسمح بازدهار "الإرهاب الإسلامي المتطرف"، موجها التقدير لجيشه ومعتبرا الضربة "تحذيرا قويا".وأفادت القيادة الأمريكية في إفريقيا بأن الغارة نفذت في ولاية سوكوتو وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، فيما أشارت مصادر إلى أن الولايات المتحدة تجري منذ نوفمبر عمليات استطلاع واسعة فوق الأراضي النيجيرية لجمع معلومات استخباراتية.وأكدت نيجيريا أن الجماعات المسلحة تستهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وأنها ملتزمة بالتعاون مع واشنطن لتعزيز قدراتها ضد الإرهاب رغم تحفظها على الرواية الأمريكية التي تركز على اضطهاد المسيحيين فقط.