نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"

Publié le Vendredi 26 Decembre 2025
      
أكد مستشار الرئيس النيجيري دانيال بوالا أن نيجيريا تدعم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي تنفيذ غارة ضد "داعش" شمال غربي نيجيريا بناء على طلب نيجيري.

وقال بوالا لـCNN إن "الولايات المتحدة ونيجيريا متفقتان بشأن مكافحة الإرهاب"، وأضاف أن بيانا أكثر تفصيلا سيصدر لاحقا، مشددا على أن نيجيريا تدعم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب.



وقال ترامب إن الضربة جاءت ردا على هجمات التنظيم الإرهابي ضد المسيحيين، متوعدا بمواصلة ملاحقة الإرهابيين، ومشيدا بدقة الجيش الأمريكي. وأضاف أن بلاده لن تسمح بازدهار "الإرهاب الإسلامي المتطرف"، موجها التقدير لجيشه ومعتبرا الضربة "تحذيرا قويا".

وأفادت القيادة الأمريكية في إفريقيا بأن الغارة نفذت في ولاية سوكوتو وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، فيما أشارت مصادر إلى أن الولايات المتحدة تجري منذ نوفمبر عمليات استطلاع واسعة فوق الأراضي النيجيرية لجمع معلومات استخباراتية.

وأكدت نيجيريا أن الجماعات المسلحة تستهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وأنها ملتزمة بالتعاون مع واشنطن لتعزيز قدراتها ضد الإرهاب رغم تحفظها على الرواية الأمريكية التي تركز على اضطهاد المسيحيين فقط.
