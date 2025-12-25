بطولة إنقلترا: مانشستر يونايتد يواجه نيوكاسل في مستهل منافسات الجولة الـ18 غدًا

يواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل غدًا الجمعة، في مستهل منافسات الجولة الـ18 من البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.



ويمتلك مانشستر يونايتد في رصيده 26 نقطة في المركز السابع، بينما يحتل نيوكاسل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.



ولم يفز أي من الفريقين في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة، حيث تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بورنموث (4 / 4)، قبل أن يخسر أمام مضيفه أستون فيلا (1 / 2)، في حين خسر نيوكاسل أمام مضيفه سندرلاند (صفر / 1)، وتعادل مع تشيلسي (2 / 2).ومن جهة أخرى، وضمن نفس الجولة، يتطلع أرسنال للاحتفاظ بصدارة الترتيب، عندما يستضيف برايتون بعد غد السبت.ويتربع أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، على قمة الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، بينما يوجد برايتون في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.ويرغب أرسنال في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي بالبطولة عقب فوزه على إيفرتون وولفرهامبتون، فيما يحاول برايتون وضع حد لنتائجه المتواضعة مؤخرًا، حيث عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الأربع الماضية، وتحديدًا منذ فوزه على مضيفه نوتنغهام فورست (2 / صفر) في 30 نوفمبر الماضي.ويطمح مانشستر سيتي لاعتلاء القمة – ولو مؤقتًا – عندما يحل ضيفًا على نوتنغهام فورست صاحب المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، بعد غد السبت.ومنذ خسارته في مباراتين متتاليتين أمام نيوكاسل بالبطولة الإنقليزية وباير ليفركوزن الألماني في رابطة أبطال أوروبا، فاز مانشستر سيتي في مبارياته السبع الأخيرة بجميع المنافسات، والتي كان آخرها انتصاره على ضيفه ويستهام يونايتد (3 / صفر) في الجولة الماضية بالبطولة.ويدرك فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أن مواجهة نوتنغهام ليست بالسهلة، رغم الفوارق الكبيرة بين الناديين في جدول الترتيب حاليًا، حيث تحسنت نتائج نوتنغهام نسبيًا بعدما حقق فوزين من إجمالي 5 انتصارات حققها طوال الموسم الحالي، وذلك خلال مواجهاته الأربع الأخيرة في البطولة، وهو الأمر الذي يتطلع للبناء عليه في اللقاء الذي يقام على ملعبه وأمام جماهيره.كما ستكون الأنظار خلال الجولة الـ18 مسلطة على لقاء تشيلسي، صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة، مع ضيفه أستون فيلا صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة.ويمر أستون فيلا بأفضل فتراته حاليًا، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل تحقيقه 10 انتصارات متتالية بجميع البطولات المحلية والقارية.وفي المقابل، يأمل تشيلسي في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية عقب تعادله مع مضيفه نيوكاسل (2 / 2).وتبدو الفرصة مواتية أمام ليفربول (حامل اللقب)، لتحقيق فوزه الثالث على التوالي حينما يواجه بعد غد السبت وولفرهامبتون، الذي يقبع في أدنى سلم الترتيب برصيد نقطتين.كما تقام العديد من المواجهات المهمة الأخرى في هذه الجولة، حيث يلتقي برينتفورد مع ضيفه بورنموث بعد غد، كما يلعب ويستهام مع فولهام وبيرنلي مع إيفرتون في اليوم نفسه.ويواجه سندرلاند ضيفه ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل، الذي يشهد لقاء آخر بين كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير.