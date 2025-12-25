Babnet   Latest update 17:08 Tunis

وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة

أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أمس الأربعاء، زيارة تفقد إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، أين اطّلع على ظروف عيش العسكريين المنتمين إليها، وتفقّد سير العمل بمختلف فضاءاتها وبالمنشآت العسكرية المنتصبة بها.

وزار الوزير بالمناسبة، الأكاديميّة البحرية ومدرسة الاختصاصات والتطبيق ومراكز التكوين والتدريب في السلامة البحرية لجيش البحر. واطلع على دورها في تكوين الضباط لفائدة البحرية الوطنية والبحرية التجارية، وجميع الهياكل الوطنية المتدخلة في البحر وتنظيم دروس التطبيق للضباط، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع.



كما اطلع على تكوين وتدريب أفراد طواقم الأسطول البحري التجاري الوطني والأجنبي في مجال السلامة البحرية، والتكوين العسكري والبحري للجنود وضباط الصف بجيش البحر. وعاين كذلك، المشاريع المبرمجة في مجال تطوير البنية الأساسية وبرامج التوسعة لتحسين ظروف الإقامة والعيش بهذه المنشآت.

وأكد في هذا الصدد، على ضرورة التسريع في انجاز مختلف أقساط الأشغال المتبقية، لأهمية دورها في تعزيز الجاهزية العملياتية للأفراد، تماشيا مع استراتيجية جيش البحر لتنمية قدرات العنصر البشري وتطوير أساليب وظروف العمل بالوحدات، وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التميّز الأكاديمي والتكوين البدني وتنمية المهارات القياديّة، بما ينسجم مع المعايير الدوليّة في التعليم والتكوين العسكري والبحري.

وعبّر الوزير عن ارتياحه للمستوى العلمي والعمليّاتي الذي بلغته مختلف هذه الوحدات، مثمّنا مجهودات كلّ الأفراد في سبيل الرفع من جاهزيّتهم وتطوير أساليب عملهم داعيا إياهم إلى تطوير برامج التكوين وتحيينها بالاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي وحسن الاستعداد والاستباق، حتى يواكبوا التطوّرات التقنيّة ويحافظوا على نفس مستوى الجاهزية واليقظة والتفاني في أداء مهامهم بكل روح وطنية وثبات على عقيدتهم العسكريّة.
