مؤسسة اثر للبحوث والتنمية تنظم اختتام مشروع "Gafsa Speaks Green" يوم 27 ديسمبر 2025 بمدينة قفصة

تنظم مؤسسة أثر للبحوث والتنمية، يوم السبت 27 ديسمبر 2025، اختتام مشروع "Gafsa Speaks Green" بمدينة قفصة، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحًا، بحضور عدد من الفاعلين الجهويين وممثلي المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والشباب المشاركين في المشروع.



ويأتي مشروع "Gafsa Speaks Green" في إطار دعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم مؤسسات المجتمع المدني الناشئ "ROSE" ، ويهدف إلى تعزيز الإستجابة لنقص الوعي البيئي بولاية قفصة، من خلال إشراك الشباب في تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة وتشاركية، تعتمد على مقاربات حديثة تجمع بين تعزيز القدرات والتعبير المواطن والتعبئة الرقمية.









وقد مكن المشروع المشاركين من تطوير أفكارهم ومهاراتهم في مجال الفعل البيئي والمواطنة النشطة، بما يساهم في إرساء ثقافة بيئية مستدامة وتعزيز دور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي على المستوى الجهوي.

وسيخصص برنامج الاختتام لعرض مخرجات المشروع، وتقديم تجارب المشاركين، إلى جانب نقاشات مفتوحة حول آفاق العمل البيئي التشاركي بجهة قفصة، .

وتؤكد مؤسسة أثر للبحوث والتنمية أن هذا الحدث يُمثل محطة هامة لتثمين مجهودات الشباب والشركاء، ودعوة لمزيد دعم المبادرات البيئية المواطنة بالجهة.