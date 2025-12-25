زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط ـ بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c07207e46a8.55795623_emgfiknlojhqp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط ـ بئر مشارقة بولاية زغوان، خلال جلسته العامة العادية الثانية لسنة 2025، عن إحداث حقل لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية على مساحة 13 هكتارا لاستغلالها من طرف المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة والبالغ عددها 150 مؤسسة.



وكشف أمين مال المجمع، محمد الناصر العبيدي، في تصريح لـوكالة "وات"، أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص المجمع على الانخراط في منظومة الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر، ومساعدة المؤسسات الصناعية على الضغط على كلفة الإنتاج، والحدّ من الانبعاثات الكربونية بما يوفر لها بيئة سليمة ولمحيطها.





وأبرز العبيدي أن المشروع الذي تقدر قوته، وفق الدراسات الأولية، بـ 8.5 ميغوات، سيوفر طاقة إنتاج بحوالي 14 جيغوات/ ساعة سنويا وذلك بكلفة إنجاز تتجاوز 25 مليون دينار.



،وأشار إلى أن السلط الجهوية أبدت استعدادها لمساعدة المجمع على تسهيل كافة الاجراءات القانونية والإدارية والمالية للإسراع في إنجاز هذا المشروع الهام، مؤكدا انفتاح هيئة المجمع على كل المقترحات الصادرة عن الهياكل ذات العلاقى بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني بمنطقتي جبل الوسط وبئر مشارقة.