نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر

أمنت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل بالتعاون مع الادارة المركزية للهيئة والحرس والامن الوطنيين، منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وإلى غاية يوم أمس الأربعاء، إجراء 297 زيارة مراقبة أسفرت عن غلق 8 محلات مفتوحة للعموم لعدم توفر الشروط الفنية والصحية الملائمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية بالإدارة الجهوية للهيئة بنابل شراز النجار.



وأضافت النجار، في تصريح لصحفية /وات/، مساء اليوم الخميس، ان عمليات الرقابة أسفرت كذلك عن توجيه 52 تنبيها كتابيا لمستغلي بعض المحلات والمؤسسات لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمخالفة قواعد السلامة الصحية المسجلة اثناء عمليات المراقبة وتحرير 6 محاضر بحث لمخالفة قواعد وتراتيب السلامة الصحية









وبينت أنه تم خلال الفترة المذكورة حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية المختلفة لكونها غير آمنة أو تمثل خطرا يهدد صحة وسلامة المستهلك 29 بالمائة منها دشيشة الفلفل وتوابل و26 بالمائة لحوم بيضاء ومشتقاتها و18 بالمائة مصبرات و10 بالمائة خضر وفواكه محولة و9 بالمائة أسماك و9 بالمائة مرطبات وحلويات



وابرزت أن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر الجاري في تنفيذ برنامج خصوصي لتأمين مراقبة المؤسسات والفضاءات والمحلات ذات الصبغة الغذائية بمختلف معتمديات الجهة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع فرق الرقابة بالإدارة المركزية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهياكل الرقابة الرسمية من مختلف وحدات الحرس الوطني والفرقة الجهوية للشرطة البلدية والمندوبية الجهوية للسياحة بنابل الحمامات والمندوبية الجهوية للسياحة بياسمين الحمامات.



وتابعت أن هذا البرنامج يرتكز على مراقبة مدى احترام قواعد حفظ الصحة من حيث توفر شروط النظافة ومستلزمات العمل وتهيئة المحلات وتجهيزها حسب الشروط الفنية والصحية الملائمة المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وكراسات الشروط الخاصة بتعاطي الأنشطة وكذلك مراقبة جودة المواد الغذائية وطرق التخزين والعرض واقتطاع عينات من المنتوجات وإخضاعها للتحاليل المخبرية عند الاقتضاء



وفي هذا السياق، أوضحت أن عمليات الرقابة تشمل بالخصوص المؤسسات السياحية ومحلات صنع وبيع المرطبات والمساحات الكبرى ومحلات خزن وبيع اللحوم والأسماك ووسائل نقل اللحوم والاسماك ومحلات بيع الفواكه الجافة وقاعات الشاي



وأفادت أن عمليات المراقبة المكثفة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة تتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري ليلا، حيث تم تخصيص 5 فرق ليلة رأس السنة الإدارية الجديدة لمراقبة الفضاءات والمؤسسات التي تقيم احتفالات بهذه المناسبة و5 فرق لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم

