"الكاف" يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى اللجنة التأديبية

جمهور الأهلي 🇪🇬 و هي ترمي الورود على لاعبي الاهلي و الجيش الملكي 😅



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدمعن أول قرار رسمي عقب الأحداث التي شهدتها مباراةوضيفهفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضمنوأصدربيانًا، أدان فيه ما وصفه بـالتي رافقت اللقاء، مؤكّدًا إحالة الملف بالكامل إلىلاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن التجاوزات.وشدّد الاتحاد القاري على ضرورة الالتزام بـوضمانفي المسابقات الإفريقية، داعيًا الأندية المستضيفة إلى توفير الحماية اللازمة للفرق الضيفة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.وجاء القرار إثر تقدّم ناديبشكوى رسمية إلى، احتجاجًا على ما اعتبره مضايقات وتجاوزات تعرّضت لها بعثته وجماهيره خلال اللقاء.وتوقفت المباراة مطلع الشوط الثاني بعد إلقاء بعض الجماهيرباتجاه لاعبي الفريق المغربي أثناء تنفيذ ركلة ثابتة، ما اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب لعدة دقائق إلى حين تدخل قوات الأمن وتأمين محيط أرضية الميدان.يُذكر أن المباراة انتهت بنتيجة، ليضمن الفريقان التأهل إلىمن دوري أبطال إفريقيا.