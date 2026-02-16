Babnet   Latest update 13:37 Tunis

"الكاف" يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى اللجنة التأديبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69930abbc27c80.21208375_gmeknfpiqhjol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 13:15
      
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن أول قرار رسمي عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي المصري وضيفه الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضمن دوري أبطال إفريقيا.
وأصدر "الكاف" بيانًا، أدان فيه ما وصفه بـ "الأحداث غير المقبولة" التي رافقت اللقاء، مؤكّدًا إحالة الملف بالكامل إلى اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن التجاوزات.


وشدّد الاتحاد القاري على ضرورة الالتزام بـ الروح الرياضية وضمان سلامة جميع عناصر اللعبة في المسابقات الإفريقية، داعيًا الأندية المستضيفة إلى توفير الحماية اللازمة للفرق الضيفة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.


وجاء القرار إثر تقدّم نادي الجيش الملكي بشكوى رسمية إلى "الكاف"، احتجاجًا على ما اعتبره مضايقات وتجاوزات تعرّضت لها بعثته وجماهيره خلال اللقاء.

وتوقفت المباراة مطلع الشوط الثاني بعد إلقاء بعض الجماهير زجاجات مياه ومقذوفات باتجاه لاعبي الفريق المغربي أثناء تنفيذ ركلة ثابتة، ما اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب لعدة دقائق إلى حين تدخل قوات الأمن وتأمين محيط أرضية الميدان.

يُذكر أن المباراة انتهت بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، ليضمن الفريقان التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
