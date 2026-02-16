حرب القوارير.. ماذا حدث في مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال؟
شهدت المواجهة التي جمعت الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي مساء الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، أحداثًا متوترة داخل أرضية الملعب وفي المدرجات، أثارت جدلاً واسعًا عقب صافرة النهاية.
بداية التوتر داخل الملعبانطلقت شرارة الاحتقان في الدقيقة 41 من الشوط الأول، إثر تدخل بدني قوي بين لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر وقائد الجيش الملكي محمد ربيع الحريمات.
وتحوّل الاحتكاك سريعًا إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل لاعبي الفريقين وأعضاء الجهازين الفنيين لاحتواء الموقف ومنع تصاعد الأمور.
وشهدت اللقطة تدخل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في محاولة لتهدئة الأجواء، مستفيدًا من معرفته بعدد من لاعبي الفريقين، قبل أن ينجح طاقم التحكيم في إعادة الانضباط واستئناف اللعب.
إلقاء مقذوفات من المدرجاتمع انطلاق الشوط الثاني، امتد التوتر إلى مدرجات إستاد القاهرة، حيث توقفت المباراة في الدقيقة 50 بعد إلقاء زجاجات مياه ومقذوفات باتجاه لاعبي الجيش الملكي أثناء تنفيذ إحدى الركلات الثابتة.
وأوقف الحكم اللقاء لعدة دقائق، إلى أن تدخلت قوات الأمن لتأمين محيط أرضية الميدان، قبل استئناف المواجهة وسط أجواء حذرة.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى تسجيل احتكاكات محدودة في المدرج المخصص لجماهير الفريق المغربي، في ظل توتر متراكم منذ مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط.
تقرير مرتقب وعقوبات محتملةمن المنتظر أن يرفع مراقب المباراة تقريره إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وسط توقعات بفرض عقوبات مالية على الناديين.
ولا يُستبعد، وفق ذات التقارير، اتخاذ قرارات أكثر صرامة قد تشمل خوض مباريات دون حضور جماهيري في الأدوار الإقصائية، خاصة إذا اعتُبرت الأحداث تكرارًا لمظاهر الشغب بين مواجهتي الذهاب والإياب.
مشهد صادم للغاية! لحظة إصابة لاعب الجيش الملكي بمقذوفات من جمهور الأهلي 😱 pic.twitter.com/hH5jp9cYNT— GOAL Arabia (@GoalAR) February 15, 2026
خناقة بالأيدي بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي أثناء مواجهة الفريقين— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 15, 2026
تصوير: رانيا عبدالوهاب pic.twitter.com/RxAs6Cln6C
