حرب القوارير.. ماذا حدث في مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال؟

شهدت المواجهة التي جمعتمساء الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في، أحداثًا متوترة داخل أرضية الملعب وفي المدرجات، أثارت جدلاً واسعًا عقب صافرة النهاية.انطلقت شرارة الاحتقان في الدقيقةمن الشوط الأول، إثر تدخل بدني قوي بين لاعب الأهليوقائد الجيش الملكيوتحوّل الاحتكاك سريعًا إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل لاعبي الفريقين وأعضاء الجهازين الفنيين لاحتواء الموقف ومنع تصاعد الأمور.وشهدت اللقطة تدخل اللاعب المغربيفي محاولة لتهدئة الأجواء، مستفيدًا من معرفته بعدد من لاعبي الفريقين، قبل أن ينجح طاقم التحكيم في إعادة الانضباط واستئناف اللعب.مع انطلاق الشوط الثاني، امتد التوتر إلى مدرجات، حيث توقفت المباراة في الدقيقةبعد إلقاء زجاجات مياه ومقذوفات باتجاه لاعبي الجيش الملكي أثناء تنفيذ إحدى الركلات الثابتة.وأوقف الحكم اللقاء لعدة دقائق، إلى أن تدخلت قوات الأمن لتأمين محيط أرضية الميدان، قبل استئناف المواجهة وسط أجواء حذرة.كما أشارت تقارير إعلامية إلى تسجيل احتكاكات محدودة في المدرج المخصص لجماهير الفريق المغربي، في ظل توتر متراكم منذ مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط.من المنتظر أن يرفع مراقب المباراة تقريره إلى، وسط توقعات بفرض عقوبات مالية على الناديين.ولا يُستبعد، وفق ذات التقارير، اتخاذ قرارات أكثر صرامة قد تشمل خوض مباريات دون حضور جماهيري في الأدوار الإقصائية، خاصة إذا اعتُبرت الأحداث تكرارًا لمظاهر الشغب بين مواجهتي الذهاب والإياب.