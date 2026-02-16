Babnet   Latest update 16:25 Tunis

فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6793d80b880af8.32615575_meijqfohgklnp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 15:09
      
أعلن فرع مدينة العلوم بتطاوين، عن تنظيم مسابقة في المسرح العلمي، يوم 10 ماي المقبل، لفائدة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة ودور مركبات الشباب والثقافة ونوادي الاطفال اضافة الى الجمعيات العلمية والمسرحية

ويأتي تنظيم هذه المسابقة في دورتها الخامسة في اطار مساهمة مدينة العلوم في نشر الثقافة العلمية بأساليب تفاعلية ومبسطة وتشجيعها على الانتاج المسرحي العلمي لما له من دور فاعل في تبسيط العلوم وتقديمها باسلوب ممتع وجذاب


وستتناول عروض هذه الاعمال مواضيع تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا وعلم الفلك على أن لا تتجاوز مدة العرض 20 دقيقة


ويمكن للراغبين في المشاركة في هذه المسابقة تقديم مطلب على البريد الالكتروني

medina.sciences.tataouine@cst.rnu.tn
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
