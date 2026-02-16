فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026

أعلن فرع مدينة العلوم بتطاوين، عن تنظيم مسابقة في المسرح العلمي، يوم 10 ماي المقبل، لفائدة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة ودور مركبات الشباب والثقافة ونوادي الاطفال اضافة الى الجمعيات العلمية والمسرحيةويأتي تنظيم هذه المسابقة في دورتها الخامسة في اطار مساهمة مدينة العلوم في نشر الثقافة العلمية بأساليب تفاعلية ومبسطة وتشجيعها على الانتاج المسرحي العلمي لما له من دور فاعل في تبسيط العلوم وتقديمها باسلوب ممتع وجذابوستتناول عروض هذه الاعمال مواضيع تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا وعلم الفلك على أن لا تتجاوز مدة العرض 20 دقيقةويمكن للراغبين في المشاركة في هذه المسابقة تقديم مطلب على البريد الالكترونيmedina.sciences.tataouine@cst.rnu.tn