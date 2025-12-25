التحقيق مع محمد الهنتاني بعد ادعائه أن رئيس الجمهورية اتصل به وشكره على مشاركته في «الاتجاه المعاكس»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694dabdd8519e4.33507977_mnilhfgpojqke.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت، الخميس 25 ديسمبر، النيابة العمومية لأعوان الشرطة العدلية بالبحث مع محمد الهنتاني والتحقيق معه، على إثر مقطع فيديو نشره في صفحته الرسمية، ادّعى من خلاله أنّ رئيس الجمهورية اتصل به لشكره إثر مشاركته في برنامج «الاتجاه المعاكس» على قناة الجزيرة.



وقال كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد إنّه، «خلافًا لما تمّ تداوله، لا علاقة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ولا لأي جهة رسميّة داخل الدولة بظهور محمد الهنتاتي على شاشة قناة الجزيرة ومشاركته في برنامج الاتجاه المعاكس».









وكان مصدرٌ مأذون أكّد أنّه لا علاقة لرئاسة الجمهورية ولا لأيّ جهة رسمية من الدولة التونسية بأيّ مشاركة أو حضور أو تمثيل في أيّ قناة أجنبية، مبيّنًا أنّ «جميع أشكال التحايل أو الادّعاء، مهما كان مصدرها، مرفوضة ومفضوحة ومردودة على أصحابها».



وشدّد المصدر ذاته على أنّه سيتمّ اتّخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كلّ من يتعمّد الإساءة إلى الدولة التونسية، سواء بالفعل أو بالادّعاء، داخل البلاد أو خارجها.

وكان مصدرٌ مأذون أكّد أنّه، مبيّنًا أنّوشدّد المصدر ذاته على أنّه، سواء بالفعل أو بالادّعاء، داخل البلاد أو خارجها.