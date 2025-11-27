Babnet   Latest update 10:11 Tunis

24 سنة سجناً مع النفاذ العاجل للمدير العام السابق لشركة الحلفاء و6 سنوات للكاتب العام الجهوي السابق لاتحاد الشغل بالقصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c28472bb1199.95720001_minjpghqelokf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 09:51
      
قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، بـ 6 سنوات سجناً في حقّ الكاتب العام الجهوي السابق لاتحاد الشغل بالقصرين الصنكي الأسودي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ تزوير شهائد مهنية وعلمية مرتبطة بعمله داخل شركة الحلفاء بالقصرين.

كما أقرّت المحكمة الحكم الغيابي الصادر سابقاً ضد الرئيس المدير العام السابق لشركة الحلفاء بالقصرين، والقاضي بسجنه 24 سنة مع النفاذ العاجل، على خلفية نفس الملف، الذي شمل تجاوزات خطيرة في استعمال وثائق وشهائد غير قانونية.



يُذكر أن الكاتب العام السابق لاتحاد الشغل كان قد أُدين ابتدائياً بـ 10 سنوات سجناً قبل أن يستأنف الحكم، ليتم تخفيض العقوبة إلى ست سنوات في مرحلة الاستئناف.


