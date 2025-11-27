24 سنة سجناً مع النفاذ العاجل للمدير العام السابق لشركة الحلفاء و6 سنوات للكاتب العام الجهوي السابق لاتحاد الشغل بالقصرين

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، بـ 6 سنوات سجناً في حقّ الكاتب العام الجهوي السابق لاتحاد الشغل بالقصرين الصنكي الأسودي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ تزوير شهائد مهنية وعلمية مرتبطة بعمله داخل شركة الحلفاء بالقصرين.



كما أقرّت المحكمة الحكم الغيابي الصادر سابقاً ضد الرئيس المدير العام السابق لشركة الحلفاء بالقصرين، والقاضي بسجنه 24 سنة مع النفاذ العاجل، على خلفية نفس الملف، الذي شمل تجاوزات خطيرة في استعمال وثائق وشهائد غير قانونية.









يُذكر أن الكاتب العام السابق لاتحاد الشغل كان قد أُدين ابتدائياً بـ 10 سنوات سجناً قبل أن يستأنف الحكم، ليتم تخفيض العقوبة إلى ست سنوات في مرحلة الاستئناف.

