تونس تُطلق مرحلة جديدة في تشخيص سرطان الثدي عبر التلّسَنولوجيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69282291c8e949.05907161_fhepqlgonjmik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025
      
تم الاتفاق خلال اليوم الدراسي الذي انتظم أمس الأربعاء بمستشفى الرابطة وتم تخصيصه للتصوير البُعادي للثدي "تلسنولوجيا" (Tele-sénologie) وبمشاركة أطباء وخبراء في المجال على إعداد دليل وطني للتصوير البُعادي و وضع مسار مريضة واضح من الفحص إلى التشخيص والعلاج و تعزيز التنسيق بين الفرق الطبية لضمان نتائج أفضل.

وشهد هذا اللقاء، الذي أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وفق بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك، عرض التجارب الرائدة في التصوير عن بُعد، ودوره في تقريب التشخيص من النساء في الجهات الداخلية مع بحث إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الكشف وتسريع المسار التشخيصي.



وأشارت وزارة الصحة في البلاغ ذاته الى أن هذا التوجّه يمثّل خطوة عملية لدعم العدالة الصحية وتطوير تشخيص سرطان الثدي بالاعتماد على الرقمنة والتقنيات الحديثة.


