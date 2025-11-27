وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: مطلق النار في واشنطن عمل لصالحنا في أفغانستان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6927f87f29ece9.15039157_okjpgfiqhmnel.jpg width=100 align=left border=0>

صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، بأن المشتبه به في إطلاق النار في واشنطن عمل في أفغانستان لصالح عدة وكالات حكومية أمريكية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات.



وقال راتكليف لشبكة فوكس نيوز: "بررت إدارة بايدن السماح لمطلق النار المزعوم بدخول الولايات المتحدة بسبب عمله السابق مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية".





ووقع إطلاق النار يوم الأربعاء حوالي الساعة الثالثة عصرا بالقرب من مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأفادت شرطة واشنطن باعتقال مشتبه به. وأصيب اثنان من أفراد الحرس الوطني في إطلاق النار، ولا يزالان في حالة حرجة. وكان ترامب قد أكد سابقا أن المهاجم وصل من أفغانستان في سبتمبر 2021.



وفي 25 نوفمبر وصف ترامب واشنطن بأنها "مدينة آمنة تماما"، مدعيا أنه لم تحدث أي جريمة قتل هناك منذ 6 أشهر.



