قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 22:03
      
وكالات - أفادت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بتعرض اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لإطلاق النار، وتفاصيل حالتهم غير معروفة بعد.

وأكدت الشرطة في واشنطن العاصمة أن إطلاق النار وقع على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب.



تعد هذه الزاوية موطنا لمبنى المكتب التنفيذي للرئيس أيزنهاور، حيث يعمل العديد من موظفي البيت الأبيض.

وقال أندرو إنريكيز، متحدث باسم فرقة العمل المشتركة في واشنطن العاصمة - التي تساعد الوكالات المدنية الفيدرالية والمحلية وفرق الاستجابة للكوارث في عاصمة البلاد - لـ "بي بي سي" إنه كان على علم بحادث إطلاق النار.

وأضاف: "لدينا استجابة جارية الآن، نحن فقط نستجيب للمشهد، ولن نفصح عن التفاصيل في الوقت الحالي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، تعليقا على إطلاق النار الذي وقع على بعد بضعة مبان من المبنى: "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأساوي ويراقبه بنشاط"، وتم إطلاع الرئيس على الأمر، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المبنى حتى إشعار آخر.

ولاحقا، ذكرت شركة العاصمة واشنطن أنه تم القبض على مشتبه به بإطلاق النار، مضيفة "تم تأمين مكان الحادث. وتم القبض على أحد المشتبه بهم".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في منشور على منصة "إكس": "تم إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، على بعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض. من فضلكم انضموا إلي في الصلاة من أجل اثنين من أفراد الحرس الوطني".

وفي وقت لاحق، اعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية مقتل 2 من أفراد الحرس أصيبا خلال الهجوم.


