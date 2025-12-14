المسار الحالي لتونس في مجال السلامة المرورية يقود الى تسجيل 74 الف وفاة و 235 الف اصابة بحلول سنة 2055

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/chahinaaa1806152.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت تحاليل بيانات المرصد الوطني لسلامة المرور والمسوحات الميدانية لسنة 2025 أنّ المسار الحالي لتونس في مجال السلامة المرورية قد يقود إلى تسجيل 74 ألف وفاة و235 ألف إصابة بحلول سنة 2055، نتيجة حوادث المرور.



وأبرزت هذه المؤشرات، التي تم تقديمها مؤخرًا بمناسبة انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني لسلامة المرور، أنّ هذه الأرقام لا تمثل مجرد توقعات نظرية، بل تُعد نتيجة حتمية للنسق الحالي، في ظل الارتفاع المتواصل لعدد الوفيات، الذي بلغ 4,3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.









وأشار المرصد إلى أنّ هذا المنحى التصاعدي يفاقم الكلفة البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، والتي تُقدّر بحوالي 1,7 مليار دينار سنويًا، وهي خسائر لا يمكن تعويضها.



وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ تغيير هذا المسار يبقى ممكنًا، وذلك عبر تشخيص الأسباب الحقيقية لحوادث الطرقات، وترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى إجراءات عملية، مع توجيه الموارد نحو الإشكاليات الأكثر إلحاحًا، وعلى رأسها حوادث الدراجات النارية والفئات الشابة، إضافة إلى التركيز على المناطق الداخلية التي تسجّل نسب خطورة أعلى.



وشدد المصدر ذاته على أنّ السلامة المرورية ليست مسؤولية أمنية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل العمومية، إلى جانب المجتمع المدني، من أجل الحد من نزيف الطرقات وحماية الأرواح.

