البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومدني وجرح 3 آخرين في هجوم وسط سوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e0eef30c5a441.83487676_onpeigklmfhqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 18:37
      
أعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان: "قُتل جنديان أمريكيان ومترجم مدني أمريكي، وأُصيب ثلاثة آخرون اليوم في تدمر بسوريا. وقع الهجوم أثناء عمل الجنود مع قائد بارز. وكانت مهمتهم دعم العمليات الجارية لمكافحة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب في المنطقة"، وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يجري حاليا تحقيقا في الهجوم.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا، وقد تم الاشتباك معه وقتله.

ومن جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "قُتل المجرم الذي نفذ هذا الهجوم على يد القوات الشريكة، فليعلم الجميع، إن استهدفتم أمريكيين - في أي مكان في العالم - فستقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة المليئة بالقلق، وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم، وتجدكم، وتقتلكم بلا رحمة".

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية إنها أصدرت تحذيرات مسبقة باحتمالية هجمات متوقعة لداعش ولكن قوات التحالف لم تأخذ التحذيرات بعين الاعتبار.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "عنصرا تابع لتنظيم داعش الإرهابي أطلق النار على الدورية الأمريكية - السورية المشتركة على باب أحد المقرات في بادية تدمر".

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتأكد من ارتباط المتورط في إطلاق النار على الدورية الأمريكية - السورية بتنظيم داعش أم أنه يحمل فكر التنظيم، مشددة على أن منفذ الهجوم لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي السوري ولا يعد مرافقا للقيادة وتم تحييده بعد اشتباكه مع الأمن.


Babnet

