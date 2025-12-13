بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج والترتيب عقب الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، التي دارت مساء اليوم السبت:



المجموعة الأولى





السبت 13 ديسمبر 2025



قاعة المشاتل



* الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي: 0–3



قاعة جلال غراب بالمرسى



* مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد: 0–3



الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات |

| ------------------ | ------ | --------- |

| الترجي الرياضي | 12 | 4 |

| مولدية بوسالم | 8 | 4 |

| الأولمبي القليبي | 8 | 4 |

| سعيدية سيدي بوسعيد | 7 | 4 |

| مستقبل المرسى | 4 | 5 |

| الزيتونة الرياضية | 0 | 5 |



الأحد 14 ديسمبر 2025

قاعة بوسالم (15:00)



* مولدية بوسالم – الترجي الرياضي



المجموعة الثانية

السبت 13 ديسمبر 2025

قاعة مساكن



* النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3–1



قاعة حمام الأغزاز



* فتح حمام الأغزاز – نادي حمام الأنف: 0–3



قاعة الرائد البجاوي بصفاقس



* النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس: 3–0



الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات |

| ------------------ | ------ | --------- |

| النجم الساحلي | 15 | 5 |

| النادي الصفاقسي | 11 | 5 |

| اتحاد النقل بصفاقس | 9 | 5 |

| نادي حمام الأنف | 7 | 5 |

| اتصالات صفاقس | 3 | 5 |

