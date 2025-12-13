Babnet   Latest update 20:12 Tunis

بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 20:12
      
في ما يلي النتائج والترتيب عقب الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، التي دارت مساء اليوم السبت:

المجموعة الأولى


السبت 13 ديسمبر 2025

قاعة المشاتل

* الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي: 0–3

قاعة جلال غراب بالمرسى

* مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد: 0–3

الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 12 | 4 |
| مولدية بوسالم | 8 | 4 |
| الأولمبي القليبي | 8 | 4 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 7 | 4 |
| مستقبل المرسى | 4 | 5 |
| الزيتونة الرياضية | 0 | 5 |

الأحد 14 ديسمبر 2025

قاعة بوسالم (15:00)

* مولدية بوسالم – الترجي الرياضي

المجموعة الثانية

السبت 13 ديسمبر 2025

قاعة مساكن

* النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3–1

قاعة حمام الأغزاز

* فتح حمام الأغزاز – نادي حمام الأنف: 0–3

قاعة الرائد البجاوي بصفاقس

* النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس: 3–0

الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| النجم الساحلي | 15 | 5 |
| النادي الصفاقسي | 11 | 5 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 9 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 7 | 5 |
| اتصالات صفاقس | 3 | 5 |
| فتح حمام الأغزاز | 0 | 5 |








