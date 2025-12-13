بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب عقب الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، التي دارت مساء اليوم السبت:
المجموعة الأولى
السبت 13 ديسمبر 2025قاعة المشاتل
* الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي: 0–3
قاعة جلال غراب بالمرسى
* مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد: 0–3
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 12 | 4 |
| مولدية بوسالم | 8 | 4 |
| الأولمبي القليبي | 8 | 4 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 7 | 4 |
| مستقبل المرسى | 4 | 5 |
| الزيتونة الرياضية | 0 | 5 |
الأحد 14 ديسمبر 2025قاعة بوسالم (15:00)
* مولدية بوسالم – الترجي الرياضي
المجموعة الثانية
السبت 13 ديسمبر 2025قاعة مساكن
* النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3–1
قاعة حمام الأغزاز
* فتح حمام الأغزاز – نادي حمام الأنف: 0–3
قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
* النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس: 3–0
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| النجم الساحلي | 15 | 5 |
| النادي الصفاقسي | 11 | 5 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 9 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 7 | 5 |
| اتصالات صفاقس | 3 | 5 |
| فتح حمام الأغزاز | 0 | 5 |
