Babnet   Latest update 21:19 Tunis

دار الثقافة عثمان الكعاك بقمرت تنظم الدورة الرابعة لتظاهرة "اضاءات رمضانية" من 07 الى 11 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6e1a7e3ff88.16406898_pigolehqnmfjk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 20:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنظم، دار الثقافة عثمان الكعاك بقمرت، الدورة الرابعة لتظاهرة "اضاءات رمضانية" وذلك من 07 الى 11 مارس 2026.

ويتضمن برنامج التظاهرة العديد من العروض الفنية المتنوعة التي تراوح بين الموسيقى الطربية والصوفية والعروض السينمائية والمسرحية.


وستحتضن دار الثقافة بقمرت، يوم السبت 07 مارس، سهرة الافتتاح بعرض صوفي بعنوان "صناديد الحضرة" بقيادة الفنان، نور الدين الباجي، الى جانب سهرة الاختتام، يوم الاربعاء 11 مارس، بعرض ل"سلامية سيدي بوسعيد" بقيادة الفنان، فاروق شلاقو.


كما سيكون للجمهور موعد مع العرض الموسيقي "غسق" بقيادة المايسترو، نضال الشابي، وذلك يوم الاحد 08 مارس، بفضاء دار الثقافة بقمرت.

وسيحتضن فضاء، وحدة المبيت والمطعم بقمرت، يوم 09 مارس الجاري، عرضا مسرحيا شبابيا بعنوان "طوكوطوم" لجمعية محمد الحيدري بباجة، يليه عرض شريط سينمائي بعنوان "نعم أو لا" للمخرج، محمد الجمني، يوم الثلاثاء 10 مارس بنفس الفضاء.

وتنطلق كل عروض التظاهرة، التي تنتظم بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، على الساعة العاشرة ليلا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324646

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
21°-13
18°-13
18°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>