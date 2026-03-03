دار الثقافة عثمان الكعاك بقمرت تنظم الدورة الرابعة لتظاهرة "اضاءات رمضانية" من 07 الى 11 مارس 2026

تنظم، دار الثقافة عثمان الكعاك بقمرت، الدورة الرابعة لتظاهرة "اضاءات رمضانية" وذلك من 07 الى 11 مارس 2026.ويتضمن برنامج التظاهرة العديد من العروض الفنية المتنوعة التي تراوح بين الموسيقى الطربية والصوفية والعروض السينمائية والمسرحية.وستحتضن دار الثقافة بقمرت، يوم السبت 07 مارس، سهرة الافتتاح بعرض صوفي بعنوان "صناديد الحضرة" بقيادة الفنان، نور الدين الباجي، الى جانب سهرة الاختتام، يوم الاربعاء 11 مارس، بعرض ل"سلامية سيدي بوسعيد" بقيادة الفنان، فاروق شلاقو.كما سيكون للجمهور موعد مع العرض الموسيقي "غسق" بقيادة المايسترو، نضال الشابي، وذلك يوم الاحد 08 مارس، بفضاء دار الثقافة بقمرت.وسيحتضن فضاء، وحدة المبيت والمطعم بقمرت، يوم 09 مارس الجاري، عرضا مسرحيا شبابيا بعنوان "طوكوطوم" لجمعية محمد الحيدري بباجة، يليه عرض شريط سينمائي بعنوان "نعم أو لا" للمخرج، محمد الجمني، يوم الثلاثاء 10 مارس بنفس الفضاء.وتنطلق كل عروض التظاهرة، التي تنتظم بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، على الساعة العاشرة ليلا.