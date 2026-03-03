Babnet   Latest update 22:46 Tunis

ملحق تصفيات كاس العالم 2026: طرح تذاكر المباريات للبيع بأسعار تبدأ من 11 دولارا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a7486e3d47c6.24275233_hpnjqiekmoflg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 22:14 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلن الاتحاد ​الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن تذاكر ملحق كأس العالم التي ستقام ​هذا الشهر في المكسيك طرحت ‌للبيع اليوم الثلاثاء بأسعار مخفضة جدا مقارنة بأسعار ‌تذاكر النهائيات ، حيث يمكن للمشجعين الحصول ‌على مقعد مقابل 200 بيزو مكسيكي فقط (11.33 دولار).
وسيحدد الملحق منتخبين فقط من بين آخر ستة منتخبات ستتأهل ⁠إلى النسخة الأولي من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.
وستلعب العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة وجاميكا وسورينام على ملعبين سيستضيفان نهائيات كأس ⁠العالم.

وستستضيف وادي الحجارة ومونتيري مباريات الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري، حيث أعلن الفيفا أن ⁠أسعار التذاكر تتراوح ما بين 200 و300 بيزو مكسيكي.
وتأتي هذه الأسعار في تناقض واضح مع أسعار تذاكر النهائيات التي أثارت غضب المشجعين بسبب أسعارها الباهظة.
ويبلغ سعر أرخص تذكرة للنهائيات 60 دولارا، لكن سياسة التسعير المتغيرة وسوق إعادة البيع جعلا الكثير من المشجعين غير قادرين على تحمل التكلفة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324677

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
21°-13
18°-13
18°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>