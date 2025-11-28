Babnet   Latest update 17:08 Tunis

لسعد الدريدي مدربا جديدا للملعب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929c1ba02e1a2.62449020_liemqnhgkofjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 16:32 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة انه تعاقد مع المدرب لسعد الدريدي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب شكري الخطوي.
وأورد النادي في بلاغ على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّ عقد المدرب لسعد الدريدي سيمتد الى غاية نهاية الموسم الجاري 2025-2026.
وسبق للدريدي أن تولى تدريب الملعب التونسي في مناسبتين وذلك سنتي 2014 و2016 قبل أن يخوض تجارب أخرى مع أكثر من فريق في تونس وخارجها على غرار الملعب القابسي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الافريقي والنجم الساحلي وأولمبيك خريبقة المغربي والنادي الأهلي الليبي.

ويحتل الملعب التونسي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحبي الصدارة الترجي الرياضي والنادي الافريقي.


