تفاصيل الأحكام الاستئنافية في قضية "التآمر على أمن الدولة"

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر الجمعة 28 نوفمبر 2025، أحكامًا نهائية في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، حيث تراوحت العقوبات بين 10 و45 سنة سجناً بالنسبة للموقوفين، مع الحكم بـ عدم سماع الدعوى في بعض الملفات.



الأحكام الخاصة بالموقوفين



الأحكام الخاصة بالمتهمين بحالة سراح



الأحكام الخاصة بالمتهمين بحالة فرار



الإطار العام للقضية



: 45 سنة / خطية 100 ألف د / مصادرة الأموال / 5 سنوات مراقبة إدارية: 30 سنة / خطية 100 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية: 25 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية: 20 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية: 20 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية: 20 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية: 20 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية: 10 سنوات / 5 سنوات مراقبة إدارية: عدم سماع الدعوى: 33 سنة: سنتان و3 أشهر مراقبة إدارية: 10 سنوات / 5 سنوات مراقبة إدارية: 10 سنوات / 5 سنوات مراقبة إدارية: 13 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية: 12 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية: 20 سنة / خطية 50 ألف د / مصادرة الأموال: عدم سماع الدعوى: 19 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية: 5 سنوات / سنتان مراقبة إدارية: 17 سنة / خطية 20 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية: عدم سماع الدعوى: 35 سنة / خطية 50 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية: 13 سنة / 5 سنوات مراقبة إداريةلــ:* حمزة المؤدب* منجي الذوادي* كمال ال يزاني* رضا إدريس* مصطفى النابلي* كوثر الدعاسي* محمد خلف الله* عبد المجيد الزار* تسنيم الخريجي* نادية عكاشة* رفيق الشعبوني: 43 سنة / خطية 50 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية: 33 سنة / خطية 50 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية: 43 سنة / 5 سنوات مراقبة إداريةترجع جذور الملف إلىإثر إيقاف شخصيات سياسية ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، بتهم تتعلق أساسًا بـ:وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في أفريل 2025 أحكامًا تراوحت بين، مع شطب أسماء ثلاثة متهمين بعد طعون قانونية.