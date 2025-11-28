تفاصيل الأحكام الاستئنافية في قضية "التآمر على أمن الدولة"
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر الجمعة 28 نوفمبر 2025، أحكامًا نهائية في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، حيث تراوحت العقوبات بين 10 و45 سنة سجناً بالنسبة للموقوفين، مع الحكم بـ عدم سماع الدعوى في بعض الملفات.
الأحكام الخاصة بالموقوفين
* محمد خيام التركي: 45 سنة / خطية 100 ألف د / مصادرة الأموال / 5 سنوات مراقبة إدارية
* كمال اللطيف: 30 سنة / خطية 100 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية
* نور الدين البحيري: 25 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
* عصام الشابي: 20 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
* جوهر بن مبارك: 20 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
* غازي الشواشي: 20 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
* رضا بالحاج: 20 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
* عبد الحميد الجلاصي: 10 سنوات / 5 سنوات مراقبة إدارية
* حطاب بن سلامة: عدم سماع الدعوى
* علي الحليوي: 33 سنة
* رضا شرف الدين: سنتان و3 أشهر مراقبة إدارية
* صحبي عتيق: 10 سنوات / 5 سنوات مراقبة إدارية
* محمد بوراوي الفرجاني: 10 سنوات / 5 سنوات مراقبة إدارية
* كمال البدوي: 13 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
الأحكام الخاصة بالمتهمين بحالة سراح* أحمد نجيب الشابي: 12 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
* شيماء عيسى: 20 سنة / خطية 50 ألف د / مصادرة الأموال
* الأزهر العكرمي: عدم سماع الدعوى
* شكري بحرية: 19 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
* عياشي الهمامي: 5 سنوات / سنتان مراقبة إدارية
* محمد الحامدي: 17 سنة / خطية 20 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية
* نور الدين بوطار: عدم سماع الدعوى
* كريم القلاتي: 35 سنة / خطية 50 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية
* محمد البشير البدوي: 13 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
الأحكام الخاصة بالمتهمين بحالة فرارإقرار نفس العقوبات الابتدائية (33 سنة مع النفاذ العاجل) لــ:
* حمزة المؤدب
* منجي الذوادي
* كمال ال يزاني
* رضا إدريس
* مصطفى النابلي
* كوثر الدعاسي
* محمد خلف الله
* عبد المجيد الزار
* تسنيم الخريجي
* نادية عكاشة
* رفيق الشعبوني
الترفيع في العقوبات إلى 43 سنة للآتي ذكرهم:
* نجلاء اللطيف: 43 سنة / خطية 50 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية
* بشرى بالحاج حميدة: 33 سنة / خطية 50 ألف د / 5 سنوات مراقبة إدارية
* برنار هنري ليفي: 43 سنة / 5 سنوات مراقبة إدارية
الإطار العام للقضيةترجع جذور الملف إلى فيفري 2023 إثر إيقاف شخصيات سياسية ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، بتهم تتعلق أساسًا بـ:
* التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
* تكوين وفاق إرهابي
* محاولة تغيير هيئة الدولة
* التحريض على العنف
* الإضرار بالأمن الغذائي
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في أفريل 2025 أحكامًا تراوحت بين 4 و66 سنة، مع شطب أسماء ثلاثة متهمين بعد طعون قانونية.
