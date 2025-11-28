Babnet   Latest update 15:30 Tunis

الدورة الثانية من تظاهرة "هيا نحكيو ماكلة...زيتنا في دقيقنا " من 28 الى 30 نوفمبر 2025 بدار الاصرم بمدينة تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692977a86d1a39.04190112_jnqpfomlhkegi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 14:10
      
تنظم جمعية نوماد 8 ومرصد السيادة الغذائية والبيئة، الدورة الثانية من تظاهرة " هيا نحكيو ماكلة...زيتنا في دقيقنا " وذلك من 28 الى 30 نوفمبر الجاري، بدار الاصرم بمدينة تونس

وتهدف هذه المبادرة الى تبادل النقاش حول الطعام والنظام الغذائي المحلي وتسليط الضوء على تأثير التحول الحضري السريع

في مدينة تونس وما يعكسه من تحديات تتعلق بضمان الوصول الى غذاء محلي صحي ومستدام


ويتضمن البرنامج، اليوم الجمعة، مداخلة بعنوان " المدينة، الغذاء، السيادة، رؤى لمستقبل مدينة تونس" ويوم غد السبت، جولة في المخابز لاكتشاف تجربة تحسين الخبز المدعم مع المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية وجلسة نقاش حول الفلاحة الحضرية في مدينة تونس وضواحيها اضافة الى معرض منتجات غذائية محلية وعرض الفيلم الوثائقي "حكاية ما توفاش"

وسيتم، يوم الاحد 30 نوفمبر، تنظيم رحلة البحث عن الكنز من الخربة الى جنينة وورشة "هيا نطيبو مع وجدي" في دار بالقاسم
وجلسة حوار حول" الحوكمة الحضرية ..نحو سياسة غذائية لمدينة تونس" اضافة الى عرض موسيقي مع "دار العود".

مرصد السيادة الغذائية والبيئة هوهيكل جمعياتي تونسي غير ربحي ومستقل يقوم باعداد بحوث أكاديمية حول الاشكاليات المتعلقة بالسيادة الغذائية والسياسات الفلاحية والاجتماعية الى جانب التشجيع على النقاش والتبادل المواطني حول هذه المسائل وتنظيم الملتقيات والندوات وأنشطة تحسيسية وتدريبية للشباب في مختلف مجالات وأنشطة المرصد

جمعية نوماد 8 هي جمعية تأسست سنة 2013 بالرديف من ولاية قفصة وساهمت في تعزيز النقاش الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي
من خلال خلق فضاءات بديلة للنضال والثقافة والتفكير وتجسد ذلك في عديد المبادرات والدراسات والانشطة المختلفة


