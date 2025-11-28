رئيس الجمهورية يوجّه احتجاجا شديد اللهجة إلى ممثلة دولة أجنبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692936e370b718.65431697_ephnklgmoifjq.jpg width=100 align=left border=0>

أكد رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أنّ تونس دولة مستقلّة وذات سيادة، ولن تقبل تحت أيّ ظرف بتدخّل أي جهة كانت في شؤونها الداخلية.



وأضاف رئيس الدولة: "من يعتقدون أنّ بإمكانهم ترتيب المواعيد والتواريخ بما يجعلهم في موقع المعلّم الذي يمنح الدروس أو يسند العلامات ويُصدر شهادات الاستحسان أو التوبيخ، إنما يسيئون فهم العنوان الحقيقي: تونس الحرة المستقلّة، مهما تعدّدت محاولات التشويه أو التمويه".









وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ ساعة الحقيقة قد حانت، وأنّ كل المناورات ومحاولات الضغط أو الاصطفاف مع من يريد أن يبقى في مستنقعات الخيانة والارتهان للخارج، لن تنال من الدولة ولا من قرارها الوطني المستقل.

