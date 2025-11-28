Babnet   Latest update 06:41 Tunis

رئيس الجمهورية يوجّه احتجاجا شديد اللهجة إلى ممثلة دولة أجنبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692936e370b718.65431697_ephnklgmoifjq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 06:15 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أنّ تونس دولة مستقلّة وذات سيادة، ولن تقبل تحت أيّ ظرف بتدخّل أي جهة كانت في شؤونها الداخلية.

وأضاف رئيس الدولة: "من يعتقدون أنّ بإمكانهم ترتيب المواعيد والتواريخ بما يجعلهم في موقع المعلّم الذي يمنح الدروس أو يسند العلامات ويُصدر شهادات الاستحسان أو التوبيخ، إنما يسيئون فهم العنوان الحقيقي: تونس الحرة المستقلّة، مهما تعدّدت محاولات التشويه أو التمويه".



وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ ساعة الحقيقة قد حانت، وأنّ كل المناورات ومحاولات الضغط أو الاصطفاف مع من يريد أن يبقى في مستنقعات الخيانة والارتهان للخارج، لن تنال من الدولة ولا من قرارها الوطني المستقل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319336


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-11
19°-10
18°-11
18°-11
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*