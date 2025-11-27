سنية الدهماني تغادر سجن النساء بمنوبة وتقول إنها "مازالت مهددة بالسجن"

غادرت الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، بعد ظهر اليوم الخميس، سجن النساء بمنوبة بعد تمتيعها بالسراح الشرطي بقرار من وزيرة العدل، وسط حضور عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين والصحفيين.



تصريحات الدهماني



مساندة حقوقية ونقابية



تفاصيل القرار القضائي



خلفية القضايا



قرارات قضائية سابقة لصالحها



الإطار القانوني للسراح الشرطي



قالت الدهماني، الموقوفة منذ عام ونصف، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنها تغادر السجن وهيعلى معنى المرسوم عدد 54، مضيفة:هتف الحاضرون، ومنهم عدد من أعضاء، بشعارات تطالب بحرية بقية الصحفيين السجناء وبإيقاف التتبعات على أساس أحكام المرسوم عدد 54.وعبر نقيب الصحفيينلـ/وات/ عن ارتياحه لإطلاق سراح الدهماني، معربا عن أمله في إطلاق سراح بقية الإعلاميين الموقوفين، ومنهم، مؤكدا أن المرسوم 54 "حطم عائلات وأشخاصا على خلفية آرائهم ومواقفهم".صدر اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 قرار من وزيرة العدل يقضي بتمتيع الدهماني بالسراح الشرطي، وهو ما أفضى إلى الإفراج عنها، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ/وات/.وكان قاضي التحقيق أصدر يوم 12 ماي 2024في حق الدهماني، قبل أن تتوالى بطاقات الإيداع في خمس قضايا مرتبطة جميعها بالمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد صدرت ضدها أحكام بسنة وسنتين سجنا مع النفاذ.أوضح المحاميلـ/وات/ سابقا أن القضية الأولى تعلقت بتصريحات تلفزية حول الأفارقة جنوب الصحراء، فيما شملت قضايا أخرى تصريحات بإذاعة "إي أف أم" وقناة "قرطاج +" حول موضوع العنصرية، إضافة إلى تصريحات انتقدت أداء بعض الوزراء، وتصريحات حول وضعية السجون.في 4 فيفري 2025 أصدرتقرارا بنقض قرار دائرة الاتهام وإحالته، مؤكدة أن مجال تطبيق المرسوم 54 يقتصر على الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية ولا يشمل الآراء المعبَّر عنها عبر وسائل الإعلام.كما أعادت دائرة الاتهام في 10 أفريل 2025 تكييف إحدى القضايا كجناية على معنى المرسوم 54، في مخالفة لقرار محكمة التعقيب وفق ما أكده بن غازي.جاء القرار استنادا إلى فصول من، من بينها الفصل 356 الذي ينص على أن منح السراح الشرطي يتم بقرار من وزير العدل بعد موافقة لجنة السراح الشرطي.كما يتيح القانون السراح الشرطي في حالات خاصة، منها سنّ المحكوم عليه أو حالاته الصحية.وينص الفصل 359 على إمكانية إلغاء السراح الشرطي إذا خالف المعني شروطه أو في حال صدور حكم جديد ضده.