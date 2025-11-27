البطولة الافريقية للجيدو (اواسط ووسطيات): المنتخب الوطني التونسي يتحول الى الكوت ديفوار
يشارك المنتخب الوطني التونسي للاواسط والوسطيات للجيدو في منافسات البطولة الافريقية للعبة المقررة بالكوت ديفوار من 28 الى 30 نوفمبر الجاري.
واعلنت الجامعة التونسية للجيدو اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان المنتخب التونسي للاواسط يتالف من اللاعبة زينب الطرودي (+78 كغ) واللاعب آدم كوكي (+100 كغ) وذلك تحت اشراف المدرب الوطني محمد حسناوي.
وستخوض العناصر الوطنية منافسات الأواسط والوسطيات والأكابر والكبريات، وهي فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة ورفع الراية الوطنية في هذا الاستحقاق القاري.
