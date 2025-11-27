Babnet   Latest update 16:18 Tunis

الإفراج عن 9 موقوفين بينهم سمير بالطيّب في قضية هنشير الشعّال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69286bf7ef35e8.39950144_lhngejpmqkofi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 16:18
      
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس، الإفراج عن 9 موقوفين في القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري بهنشير الشعّال من ولاية صفاقس، من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب ومدير عام الأراضي الدولية.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأنّ 7 موقوفين تمّ الإفراج عنهم بضمان مالي تراوح بين 10 و50 ألف دينار، في حين تمّ الإفراج عن موقوفين اثنين دون ضمان مالي.

موزاييك


