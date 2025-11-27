الإفراج عن 9 موقوفين بينهم سمير بالطيّب في قضية هنشير الشعّال
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس، الإفراج عن 9 موقوفين في القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري بهنشير الشعّال من ولاية صفاقس، من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب ومدير عام الأراضي الدولية.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأنّ 7 موقوفين تمّ الإفراج عنهم بضمان مالي تراوح بين 10 و50 ألف دينار، في حين تمّ الإفراج عن موقوفين اثنين دون ضمان مالي.
