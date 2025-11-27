Babnet   Latest update 10:11 Tunis

مستجدات ملف حليمة بن علي: القضاء الفرنسي يطلب معطيات إضافية قبل الحسم في مطلب التسليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692810c88cca98.45318717_lfkmogehjqpin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 09:49
      
عُقدت في باريس، أمس الأربعاء، جلسة الاستماع الأولى بخصوص إمكانية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية. وقد قررت دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم تأجيل النظر وطلب معطيات إضافية من الجانب التونسي قبل الجلسة المقررة ليوم 10 ديسمبر القادم.

طلبات إضافية من القضاء الفرنسي


طلب النائب العام الفرنسي من السلطات التونسية:


* تقديم معلومات دقيقة حول الملف،
* توضيحات تخصّ مدّة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى المعنية،
* تفاصيل قانونية لازمة لاستكمال دراسة مطلب التسليم.

التهم الموجهة لحليمة بن علي

وفق الملف المعروض أمام القضاء الفرنسي، تواجه حليمة بن علي:

* تهمًا مالية قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنًا،
* من بينها جرائم غسل أموال تعود إلى فترة حكم والدها،
* كما تواجه مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بـالاختلاس.

دفاع المتهمة

أكدت محاميتها سامية مقطوف خلال الجلسة:

* أن موكلتها لم ترتكب أي جريمة،
* وأنها غادرت تونس وهي قاصر،
* مشيرة إلى وجود نقاط قانونية يجب مراجعتها قبل اتخاذ أي قرار بشأن التسليم.
(الجزيرة)


