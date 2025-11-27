Babnet   Latest update 13:17 Tunis

الافراج عن سنية الدهماني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68780081893699.06447822_igjkheofmlnqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 12:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفاد مصدر مطلع لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأنه صدر بتاريخ اليوم 27 نوفمبر 2025 عن وزيرة العدل قرار في السراح الشرطي عن المحامية سنية الدهماني بما يفضي الى الافراج عنها من السجن.

وكانت سنية الدهماني موقوقة على ذمة القضية المتعلقة بتصريح لها حول وضعية الافارقة في تونس .





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319286


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 نوفمبر 2025 | 6 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:09
05:38
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-8
17°-10
18°-10
18°-11
  • Avoirs en devises
    24781,9

  • (26/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41094 DT        1$ =2,95744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*