الافراج عن سنية الدهماني

أفاد مصدر مطلع لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأنه صدر بتاريخ اليوم 27 نوفمبر 2025 عن وزيرة العدل قرار في السراح الشرطي عن المحامية سنية الدهماني بما يفضي الى الافراج عنها من السجن.وكانت سنية الدهماني موقوقة على ذمة القضية المتعلقة بتصريح لها حول وضعية الافارقة في تونس .