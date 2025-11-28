بعد إطلاق النار في واشنطن... ترامب يريد وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث

فرانس 24 - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه يعتزم وقف الهجرة من "دول العالم الثالث"، بعد يوم من إطلاق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.



ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل".



وهدد أيضا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية".وأعلن مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن ترامب قد أصدر توجيهات بإطلاق مراجعة شاملة لطلبات اللجوء التي حصلت على الموافقة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى بطاقات الإقامة الدائمة الممنوحة لمواطني 19 دولة.وأوضح المسؤولون أن المهاجر الأفغاني المشتبه في ضلوعه بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، الأربعاء، كان قد دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج إعادة التوطين.وبعد ساعات من حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابات بالغة لعنصرين من الحرس الوطني، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية وقف النظر فورا وبشكل غير محدد المدة في جميع طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان.وكشفت وزارة الأمن الداخلي، الخميس، أن إدارة ترامب قررت توسيع نطاق هذا التعليق ليشمل مراجعة كافة طلبات اللجوء التي جرى اعتمادها خلال فترة إدارة بايدن، فيما أظهر ملف حكومي أمريكي أن المشتبه به حصل على حق اللجوء هذا العام في عهد ترامب.وجاء في تصريح لجوزيف إدلو، مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنه وجه بإجراء "إعادة فحص دقيقة وشاملة لجميع بطاقات الإقامة الدائمة لكل أجنبي من الدول التي تصنف مثيرة للقلق"، استجابة لطلب من الرئيس ترامب.ولم تكشف الإدارة عن قائمة الدول، غير أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة أحالت رويترز إلى قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب في حزيران/جوان على مواطني 19 دولة، من بينها أفغانستان وبوروندي ولاوس وتوغو وفنزويلا وسيراليون وتركمانستان.وكان ترامب قد طالب سابقا بإعادة فحص وضع كل مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة في عهد بادين، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن ترحيل من لا "يضيف فائدة لبلدنا".ومنذ عودته إلى البيت الأبيض أوائل العام الجاري، اتجه ترامب نحو تشديد سياسات الهجرة، فيما أفادت رويترز، الثلاثاء، بأن إدارته أمرت بإجراء مراجعة كاملة لوضع جميع اللاجئين الذين دخلوا البلاد خلال فترة بايدن.وبحسب مذكرة وقعها إدلو، سيشمل الإجراء نحو 233 ألف لاجئ وصلوا إلى الولايات المتحدة بين 20 كانون الثاني/جانفي 2021 و20 شباط/فيفري 2025.وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حدد ترامب سقف قبول اللاجئين للسنة المالية 2026 عند مستوى منخفض قياسي بلغ 7500 شخص، موضحا أن الأولوية ستمنح لاستقطاب البيض من جنوب أفريقيا.