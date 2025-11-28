Babnet   Latest update 10:33 Tunis

ملف "التآمر على أمن الدولة": عدم سماع الدعوى في حق نور الدين بوطار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63eaafce106147.24215517_gikpnhjmqlefo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 10:13
      
قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم، بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام لإذاعة موزاييك، نور الدين بوطار، وذلك في ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، بعد أن كان قد صدر في شأنه حكم ابتدائي بـ10 سنوات سجناً قبل أن يطعن فيه بالاستئناف.

أحكام أخرى في نفس الملف


كما قضت الهيئة القضائية ذاتها بعدم سماع الدعوى في حق الموقوف حطّاب بن سلامة، الذي كان قد حُكم عليه ابتدائياً بـ4 سنوات سجناً.


وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر اليوم الجمعة، حكماً نهائياً في ملف ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة ضد المتهمين الموقوفين بين 10 أعوام و45 عاماً سجناً، . كما قضت المحكمة في شأن أحد المتهمين الموقوفين بـ عدم سماع الدعوى.


بالنسبة للمتهمين بحالة سراح، فقد صدرت في حقّهم عقوبات تراوحت بين 5 أعوام و35 عاماً سجناً، مع إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في شأن متهمين اثنين.

كما أقرّت المحكمة العقوبات الابتدائية الصادرة سابقاً ضد المتهمين بحالة فرار، وهي 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، مع الترفيع في العقوبة بالنسبة إلى عدد منهم لتصل إلى 43 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.


إضافة إلى العقوبات السجنية، أصدرت المحكمة خطايا مالية متفاوتة ضد بعض المتهمين، مع مصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة في الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المالية التونسية.


