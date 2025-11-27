ملف التأمر:حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم

قررت بعد عصر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الأرهاب محكمة الاستىناف بتونس بعد استنطاق بعض المتهمبن الموقوفين وهما حطاب بن سلامة ورجل الأعمال علي الحليوي وبعض المتهمين المحالين بحالة سراح حجز القضبة اثر الجلسة للتصريح بالحكم.يذكر ان المحامين طلبوا التاخير وقدموا عدة طلبات شكلية من بينها تعبين قاض للتنقل للسجون وتحديد اسباب رفض بعض الموقوفين المثول .