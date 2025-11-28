Babnet   Latest update 10:33 Tunis

كأس العرب (قطر 2025): بعثة المنتخب التونسي تحطّ الرحال في الدوحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69296ca0025e13.74793436_oeihlfmqjpnkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 10:33 قراءة: 1 د, 19 ث
      
وصلت بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى الدوحة استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العرب 2025، التي تُقام من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا. وقد كان في استقبال الوفد التونسي بمطار حمد الدولي سفير تونس بقطر فرهد خليف، إضافة إلى عدد من الجماهير التونسية التي حرصت على دعم نسور قرطاج منذ اللحظة الأولى.

تشكيلة أولية في انتظار التحاق بقية العناصر


تكوّنت البعثة التي توجهت إلى قطر من 6 لاعبين، إلى جانب الإطارين الفني والطبي والإداري، وهم:


* أيمن دحمان
* نور الدين الفرحاتي
* علي معلول
* مروان الصحراوي
* فراس شواط
* ريان عنان

ومن المنتظر أن تلتحق بقية العناصر تباعًا بمقر إقامة المنتخب بعد استكمال التزاماتها مع الأندية.

اكتمال عقد المجموعة الأولى

انضمّ منتخبا فلسطين وسوريا رسميًا إلى منتخبي تونس وقطر في المجموعة الأولى، بعد:

* فوز فلسطين على ليبيا بركلات الترجيح 4-3
* فوز سوريا على جنوب السودان 2-0

برنامج مباريات نسور قرطاج في الدور الأول

* 1 ديسمبر (14:00): تونس × سوريا
* 4 ديسمبر (15:30): تونس × فلسطين
* 7 ديسمبر (18:00): تونس × قطر

جوائز مالية قياسية

أعلنت اللجنة المنظمة رفع مجموع الجوائز إلى أكثر من 36.5 مليون دولار، وتوزّعت كالتالي:

* 715.000 دولار لكل منتخب مشارك
* 1.073.000 دولار لبلوغ ربع النهائي
* 2.146.000 دولار لصاحب المركز الرابع
* 2.862.000 دولار للمركز الثالث
* 4.293.000 دولار للوصيف
* 7.155.000 دولار للبطل

وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قيمة البطولة ورفع مستوى التنافس.

مواعيد بقية الأدوار

* ربع النهائي: 12 و13 ديسمبر
* نصف النهائي: 15 ديسمبر
* مباراة المركز الثالث: 17 ديسمبر
* النهائي بملعب لوسيل: 18 ديسمبر 2025


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319352


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*