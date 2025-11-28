كأس العرب (قطر 2025): بعثة المنتخب التونسي تحطّ الرحال في الدوحة
وصلت بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى الدوحة استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العرب 2025، التي تُقام من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا. وقد كان في استقبال الوفد التونسي بمطار حمد الدولي سفير تونس بقطر فرهد خليف، إضافة إلى عدد من الجماهير التونسية التي حرصت على دعم نسور قرطاج منذ اللحظة الأولى.
تشكيلة أولية في انتظار التحاق بقية العناصر
تكوّنت البعثة التي توجهت إلى قطر من 6 لاعبين، إلى جانب الإطارين الفني والطبي والإداري، وهم:
* أيمن دحمان
* نور الدين الفرحاتي
* علي معلول
* مروان الصحراوي
* فراس شواط
* ريان عنان
ومن المنتظر أن تلتحق بقية العناصر تباعًا بمقر إقامة المنتخب بعد استكمال التزاماتها مع الأندية.
اكتمال عقد المجموعة الأولىانضمّ منتخبا فلسطين وسوريا رسميًا إلى منتخبي تونس وقطر في المجموعة الأولى، بعد:
* فوز فلسطين على ليبيا بركلات الترجيح 4-3
* فوز سوريا على جنوب السودان 2-0
برنامج مباريات نسور قرطاج في الدور الأول* 1 ديسمبر (14:00): تونس × سوريا
* 4 ديسمبر (15:30): تونس × فلسطين
* 7 ديسمبر (18:00): تونس × قطر
جوائز مالية قياسيةأعلنت اللجنة المنظمة رفع مجموع الجوائز إلى أكثر من 36.5 مليون دولار، وتوزّعت كالتالي:
* 715.000 دولار لكل منتخب مشارك
* 1.073.000 دولار لبلوغ ربع النهائي
* 2.146.000 دولار لصاحب المركز الرابع
* 2.862.000 دولار للمركز الثالث
* 4.293.000 دولار للوصيف
* 7.155.000 دولار للبطل
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قيمة البطولة ورفع مستوى التنافس.
مواعيد بقية الأدوار* ربع النهائي: 12 و13 ديسمبر
* نصف النهائي: 15 ديسمبر
* مباراة المركز الثالث: 17 ديسمبر
* النهائي بملعب لوسيل: 18 ديسمبر 2025
