كأس العرب (قطر 2025): بعثة المنتخب التونسي تحطّ الرحال في الدوحة

وصلت بعثةإلى الدوحة استعدادًا للمشاركة في نهائيات، التي تُقام من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا. وقد كان في استقبال الوفد التونسي بمطار حمد الدولي، إضافة إلى عدد من الجماهير التونسية التي حرصت على دعم نسور قرطاج منذ اللحظة الأولى.

اكتمال عقد المجموعة الأولى



برنامج مباريات نسور قرطاج في الدور الأول



جوائز مالية قياسية



مواعيد بقية الأدوار



تكوّنت البعثة التي توجهت إلى قطر من 6 لاعبين، إلى جانب الإطارين الفني والطبي والإداري، وهم:* أيمن دحمان* نور الدين الفرحاتي* علي معلول* مروان الصحراوي* فراس شواط* ريان عنانومن المنتظر أن تلتحق بقية العناصر تباعًا بمقر إقامة المنتخب بعد استكمال التزاماتها مع الأندية.انضمّ منتخبارسميًا إلى منتخبي تونس وقطر في المجموعة الأولى، بعد:* فوز فلسطين على ليبيا بركلات الترجيح 4-3* فوز سوريا على جنوب السودان 2-0: تونس × سوريا: تونس × فلسطين: تونس × قطرأعلنت اللجنة المنظمة رفع مجموع الجوائز إلى، وتوزّعت كالتالي:* 715.000 دولار لكل منتخب مشارك* 1.073.000 دولار لبلوغ ربع النهائي* 2.146.000 دولار لصاحب المركز الرابع* 2.862.000 دولار للمركز الثالث* 4.293.000 دولار للوصيفوتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قيمة البطولة ورفع مستوى التنافس.: 12 و13 ديسمبر: 15 ديسمبر: 17 ديسمبر: 18 ديسمبر 2025