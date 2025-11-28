اقتحام مجلس التربية بمعهد سيدي حسين وتهديد الإطار الإداري… الأمن يتدخّل ويوقِف ثلاثة أشخاص

شهد أحد المعاهد بمنطقة سيدي حسين حادثة خطيرة تمثّلت في محاولة اقتحام مجلس التربية أثناء انعقاده، وتهديد كل من الناظرة والمدير من قبل ثلاثة أشخاص، أحدهم يدّعي أنّه شقيق التلميذة التي كان المجلس ينظر في ملفّها التأديبي.



وفق ما أكّده الأستاذ ناجح الزيدي، عضو مجلس التربية، خلال مداخلة في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، فإن الحادثة جدّت أثناء اجتماع مغلق خُصّص للنظر في تجاوزات تأديبية منسوبة إلى تلميذة، تتعلّق بسلوك غير لائق وعبارات تمسّ من كرامة الإطار التربوي.



وأوضح الزيدي أنّ أعضاء المجلس فوجئوا بمحاولات عنيفة لطرق الباب، تبيّن لاحقًا أنّ مصدرها ثلاثة أفراد حاولوا الدخول للتأثير على مجريات الجلسة قبل دراسة الملف، مضيفًا أنّ اثنين منهمولا تربطهما أي صلة بالتلميذة.وأفاد بأن المجموعة قدّمتوتوعّدًا بالاعتداء الجسدي، خاصة تجاه، لولا تدخّل المدير الذي تمكّن من احتواء الموقف مؤقتًا إلى حين وصول الوحدات الأمنية.وتحرّكت قوات الأمن بسرعة، وتمّ، بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية تونس 2 ومنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين.وأشار الزيدي إلى أنّ الجلسة تمّنظرًا لخطورة الوضع، مبينًا أنّ الإطار التربوي يعمل في ظروف صعبة داخل مؤسسة تعرف، حيث بلغ عدد التلاميذ حواليمقابل طاقة استيعاب لا تتجاوز 1000 تلميذ.كما أكد أن التلميذة محلّ الملف ارتكبت "مخالفة متوسطة" لا تستوجب عقوبة قاسية، غير أن تدخّل أفراد من خارج المؤسسة كاد يتسبّب فيوتأتي هذه الحادثة لتعيد تسليط الضوء علىوضرورة تعزيز منظومات الحماية داخل المعاهد والمدارس، حفاظًا على حرمة الفضاء التربوي وسلامة الإطار العامل به.