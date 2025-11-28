Babnet   Latest update 09:16 Tunis

ترامب يكشف عن خطط لطرد الصوماليين ويسخر من إلهان عمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929536b118962.91014442_kgqjfpnielmoh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 09:10 قراءة: 1 د, 22 ث
      
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا على الرعايا الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك عقب أيام من اتخاذه قرارا بإعفاء الآلاف منهم من الحماية المؤقتة من الترحيل.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول علاقة الصوماليين بمنفذ هجوم واشنطن: "لا توجد علاقة، لكن الصوماليين سببوا لنا الكثير من المتاعب.هم يسلبوننا الكثير من المال، وقد كلفونا أموالا طائلة"، متسائلا: "لماذا ندفع المال للصومال؟".



وأضاف: "أنت تتحدث عن الكفاءة. لدينا (النائبة الديمقراطية ذات الأصول الصومالية) إلهان عمر، التي لا تفعل شيئا سوى الشكوى من بلدنا ودستورنا، وهي تأتي من بلد يكاد يكون… يكاد لا يكون بلدا. إنه مدمر. تنتشر فيه الجريمة. إنه فوضى. إنه وصمة عار. وقد أخذنا مواطنيهم لكن لن نستقبلهم بعد الآن. سنطرد الكثير منهم من الولايات المتحدة، لأنهم لا يجلبون لنا سوى المتاعب".


وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث" حتى يتعافى النظام الأمريكي بالكامل.

وأمس، أعلن مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جو إدلو، أنه بتوجيه من الرئيس ترامب، ستجري إعادة النظر في جميع بطاقات الإقامة الخضراء الممنوحة لأشخاص من دول "مثيرة للقلق".

وهذه الدول يبلغ عددها 19 دولة ومدرجة في إعلان رئاسي صدر في جوان، وتشمل: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الإستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319341


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*