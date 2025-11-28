مشروع قانون المالية 2026: خمسة مقترحات فصول من النواب تمّ اسقاطها في غياب التوافق

اقترح نواب مجلسي النواب والجهات والأقاليم في إطار لجنة المالية والميزانية المشتركة، تضمين خمسة فصول جديدة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تمّ إسقاطها في غياب التوافق بشأنها.



1. تعديل سقف الاقتناءات العقارية السكنية



2. تخفيض التسبقة على المنتجات المورّدة (AIR)



3. إحداث منصّة إلكترونية لإيداع تصريح المؤجّر



4. دعم شركات التصدير



5. مقترح الإعفاء أو التخفيض في الخطايا المصرفية



تعلّق المقترح الأوّل بالترفيع فيلدى الباعثين العقاريين والخاضعة لنسبة الأداء على القيمة المضافة بـوذلك بالرفع منإلىاقترح النواب التخفيض من نسبة التسبقة المستوجبة على المنتجات الموردة منإلىلفائدة:* الأشخاص الطبيعيين* المؤسسات ذات الوضعية الجبائية المسوّاةويهدف المقترح إلىعلى المتعاملين الاقتصاديين.نصّ المقترح على:* إحداث منصة إلكترونية مخصصة لإيداعآخر أجل للإيداع إلىمن كل سنة بدلالمعتمد حالياوذلك بهدفوتسهيل عملية التصريح.شمل المقترح الرابع إلغاء، المتعلق بـ:* حذف نظاملفائدة شركات التجارة الدولية* والمؤسسات الخدماتيةوهدف المقترح إلىلدعم الشركات والتخفيف من ضغطها المالي.قوبل هذا المقترح برفضمن قبل وزارة المالية،باعتباره إجراءًمع قانون