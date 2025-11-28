Babnet   Latest update 14:04 Tunis

سنية الدهماني تستأنف عملها كمحامية

Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 12:19
      
استأنفت المحامية سنية الدهماني عملها، اليوم الجمعة، بعد تسلّمها قرار استئناف مباشرة نشاطها من الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة، وفق ما أكّده رئيس الفرع سفيان بالحاج محمد.

وأوضح بالحاج محمد، في تصريح لإذاعة "الديوان أف أم"، أنّ الدهماني مثلت صباح اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف للنظر في القضية المرفوعة ضدها، والتي كانت قد قضت فيها المحكمة الابتدائية بسجنها لمدة عامين على خلفية تصريحات إعلامية. وأشار إلى أنّ هيئة الدفاع جددت طلب تأجيل النظر في الملف.



وشهدت مراسم تسليم قرار استئناف المباشرة حضور عدد من المحامين التونسيين والأجانب، في تعبير عن التضامن المهني مع الدهماني، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للمحامين.


