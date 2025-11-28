سنية الدهماني تستأنف عملها كمحامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69298a25bc3122.50211999_pnmihqlefgkoj.jpg width=100 align=left border=0>

استأنفت المحامية سنية الدهماني عملها، اليوم الجمعة، بعد تسلّمها قرار استئناف مباشرة نشاطها من الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة، وفق ما أكّده رئيس الفرع سفيان بالحاج محمد.



وأوضح بالحاج محمد، في تصريح لإذاعة "الديوان أف أم"، أنّ الدهماني مثلت صباح اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف للنظر في القضية المرفوعة ضدها، والتي كانت قد قضت فيها المحكمة الابتدائية بسجنها لمدة عامين على خلفية تصريحات إعلامية. وأشار إلى أنّ هيئة الدفاع جددت طلب تأجيل النظر في الملف.









وشهدت مراسم تسليم قرار استئناف المباشرة حضور عدد من المحامين التونسيين والأجانب، في تعبير عن التضامن المهني مع الدهماني، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للمحامين.

