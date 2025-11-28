مخالفة للاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي



ضعف الإنتاج المحلي وعدم كفايته للسوق الوطنية



دعم المنتوج المحلي لا يعني الترفيع في الأداءات



أوصت الغرفتان، في بيان مشترك الجمعة،، بتبنّي هذا الفصل خلال الجلسة العامة بهدف:على القطاععلى المجموعة الوطنيةاعتبرت المنظمتان أن إسقاط الفصل لا ينسجم مع، التي تهدف إلى بلوغمن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مقابلوأكدتا أن إلغاء الفصل يمسّ من قدرة البلاد على الحد من، والذي يكلف، إضافة إلى أن الترفيع في الأداء الديواني سيزيد فيبالنسبة للمواطن، مما يُضعف الإقبال على الطاقة النظيفة.شدّدت الغرفتان على أن هذا الإجراء «لا يخدم توجه الدولة» نحو تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، مذكرة بأنمن اللاقطات الشمسية لتحقيق أهداف الانتقال الطاقي.أكدت المنظمتان أنجزء أساسي من أهدافهما، لكن هذا الدعم لا يجب أن يتعارض معولا يمكن أن يقتصر على الترفيع في الأداءات الديوانية، بل يجب أن تكون له إجراءات عملية، أهمها:* تخصيص جزء منللمعدات المحلية* تشجيع المشاركين علىضمن عروضهم