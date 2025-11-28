Babnet   Latest update 15:30 Tunis

جندوبة: استعدادات للتوقي من مخاطر التغييرات المناخية وتاثيرات موجة البرد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64d61867563bb7.30011404_efihjmqlpognk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025
      
استعرضت الادارة الجهوية للحماية المدنية، مساء امس الخميس، خلال جلسة خصصت لمتابعة الإستعدادات المتعلقة بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، اليات التوقي من مخاطر التقلبات المناخية لموسمي الخريف والشتاء 2025 / 2026

واكد المشاركون في الجلسة التي التامت بمقر الولاية، الجاهزية والاستعداد للتدخل كلّما اقتضى الأمر، وضمان تزويد السوق بالمواد الغذائية وقوارير الغاز الطبيعي والمحروقات وحطب التدفئة وتقديم المساعدات الاجتماعية وفي مقدمتها الاغطية للعائلات الفقيرة والعاجزة عن تامينها، فضلا عن تهيئة وصيانة حواشي وخنادق الطرقات وجهر البالوعات لضمان سيلان مياه الأمطار وتسهيل حركة المرور وتجهيز مراكز الإيواء والإجلاء.



ودعا والي جندوبة الطيب الدريدي بالمناسبة، اعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، الى المتابعة الحينية للتطورات المناخية وتقديم المساعدات للعائلات الفقيرة المتضررة او المحتمل تضررها من موجة البرد والاحاطة بتلامذة المبيتات المدرسية واستكمال صيانة الطرقات وتهيئة المسالك وتوفير مخزون كاف من المواد الغذائية والوقود ووسائل التدفئة.
وتشهد ولاية جندوبة نزول كميات هامة من الامطار رافقها نزول في درجات الحرارة، كما تتوقع مصالح معهد الرصد الجوي، تراجعا لافتا في درجات الحرارة وتساقطا محتملا للثلوج.مع موفى الاسبوع الجاري.


*.*.*