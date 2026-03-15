المنستير: إشكاليات قطاع البريد بجمّال محور جلسة عمل للمجلس المحلي للتنمية

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 19:22
      
خصصت جلسة عمل عقدها مؤخرا المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جمّال من ولاية المنستير، بمقر بلدية جمّال، لمتابعة وضعية قطاع البريد بالمعتمدية، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمجلس المحلي.

وتم التطرق خلال جلسة العمل، التي حضرتها كل الأطراف المعنية، إلى جملة من الإشكاليات التي يشهدها القطاع، وفي مقدمتها غلق أحد مراكز البريد باعتباره مهددا بالسقوط، حيث تم التأكيد بالمناسبة على إلزامية التسريع بكراء أحد العقارات التي تم الاطلاع عليها سابقاً لضمان استمرارية المرفق البريدي، والتخفيف من الضغط على بقية مراكز البريد.


كما تم اقتراح تهيئة مقر مركز بريد أحمد خير الدين القديم وإعادة فتحه للتخفيف من الضغط، مع العمل على تمكين المقر الجديد من موزع آلي للأوراق النقدية في قادم الأيام، إضافة إلى اقتراح تمكين مركز بريد بئر الطيب من موزع آلي كذلك.


وتمت المطالبة أيضا، بمعاينة وضعية مركز بريد منزل كامل نظراً لوجود تشققات بالبناية، إلى جانب النظر في إمكانية إعادة تشغيل الموزع الآلي بمركز بريد جمال بصفة مؤقتة، إلى حين انطلاق أشغال التهيئة، في صورة التأكد من عدم وجود خطر على مستعمليه.

وتناولت جلسة العمل، وضعية مركز بريد زاوية قنطش المغلق منذ سنوات، حيث تمت الدعوة إلى النظر في التسوية العقارية للمركز، بما يفتح المجال مستقبلاً لإعادة استغلاله لفائدة متساكني المنطقة.

وأكد المجلس المحلي بجمال، مواصلة متابعة ملف قطاع البريد والعمل مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل تحسين الخدمات البريدية وتقريبها من المواطنين.
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
