الإذاعة الوطنية تنظم مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الدرامية التونسية الرمضانية

تنظم الإذاعة الوطنية، مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الدرامية التونسية الرمضانية، وذلك في إطار الحرص على دعم النقد الفني، والمساهمة في تطوير قطاع الإنتاج الدرامي السمعي البصري.وتهدف هذه المسابقة، وفق بلاغ للاذاعة الوطنية، إلى تقييم الأعمال الدرامية التونسية التي تُبث خلال شهر رمضان حسب مقاييس موضوعية ومهنية، باشراف لجنة تحكيم تضم ثلة من أبرز المختصين في مجالي السمعي البصري والسينمائي.وستُسند اللجنة عددا من الجوائز الخاصة بالأعمال الدرامية التونسية الرمضانية، من بينها جائزة أفضل مسلسل، وأفضل سلسلة، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل صورة، وأفضل صوت وميكساج، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل دور ثانوي رجالي، وأفضل دور ثانوي نسائي، وأفضل تركيب، وأفضل ديكور، وأفضل ملابس، وأفضل ماكياج وقيافة.كما تمنح اللجنة جائزة خاصة لأفضل عمل درامي يقدم صورة إيجابية عن المرأة.وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة يوم الثلاثاء القادم (17 مارس الجاري)، خلال سهرة خاصة تُبث على موجات الإذاعة الوطنية بداية من الساعة التاسعة مساء.