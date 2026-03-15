مصر تلاقي السعودية وديا في 27 مارس في جدة استعدادا لكأس العالم 2026

أ​علن الاتحاد المصري لكرة ​القدم اليوم الأحد ‌أن منتخبه الأول سيواجه ‌نظيره السعودي ‌وديا في 27 مارس الجاري في مدينة جدة، وذلك في ⁠إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في ​أمريكا الشمالية.وقال الاتحاد المصري عبر حساباته على ⁠مواقع التواصل الاجتماعي "توصل الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السعودي ⁠إلى اتفاق يقضي بإقامة مباراة دولية ودية بين المنتخبين الشقيقين يوم 27 مارس الحالي في مدينة جدة بالسعودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم ​2026".وأضاف الاتحاد "يأتي هذا اللقاء في إطار توفير أفضل إعداد للمنتخب الأول قبل ‌خوض البطولة".وكان من المقرر أن تخوض مصر مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا ⁠في قطر هذا الشهر، ‌على هامش مهرجان كروي كان سيشهد إقامة مباراة "فيناليسيما" بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، إسبانيا والأرجنتين، قبل أن يتم إلغاء المهرجان بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.وتخوض مصر منافسات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ‌ضمن ⁠المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.أما السعودية، فستلعب ضمن المجموعة الثامنة الى جانب اسبانيا والراس الاخضر واوروغواي.